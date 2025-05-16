AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ NACHO SANCHEZ AMOR, TÜRKİYE’NİN AB'YE TAM ÜYELİK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIĞINI, MEVCUT SİSTEMİN 'RUS MODELİNE' BENZEDİĞİNİ BELİRTTİ.

OTORİTER EĞİLİM GÖZLENİYOR

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin AB'ye tam üyelik hedefinden uzaklaştığını, mevcut sistemin 'Rus modeline' benzediğini ifade etti. Son siyasî gelişmelere de değinen Amor, PKK'nın feshinin vize serbestisi kriterine muhtemel etkisi ile Türkiye'nin yaşadığı vize problemine dair de konuştu.

OHAL KARARLARI KALICI HALE GELDİ

Raportör Amor, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan olağanüstü hal (OHAL) yasalarının kalıcı hale gelmesi sebebiyle durduğunu ifade etti. Darbe girişiminden sonra Türkiye'nin tehditlere karşı olağanüstü yasalar çıkarmasını normal karşılayan Amor, bu yasaların darbeyle ilgisiz kişilere de kullanıldığına dikkat çekti.

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Türkiye AB’ye tam üyelik hedefinden uzaklaştı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimî Raportörü Nacho Sanchez Amor, Çarşamba günü Euronews Türkçe’ye verdiği özel mülakatta, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefinden uzaklaştığını belirtti. Amor, ülkedeki sistemi “Rusya modeline” benzetiyor. “Sistemin biraz Rus modeli gibi koktuğu hissedilmiyor mu?” diyen Sanchez Amor sözlerine şöyle devam ediyor: “AK Parti’nin Türk toplumuna sunduğu toplum modeli, Rus modeline benziyor. Bir tek adam yönetimi, seçimler, az ya da çok muhafazakarlık, seçimlerden sonra da denge denetimi eksikliği, düşük parlamento fiiliyatı, medya özgürlüğünün olmaması ve her türlü eleştiriye baskı...”

Olgun bir demokrasiyle bağdaşmıyor

“Muhalif figürler yargılanıyor. Şimdi İmamoğlu, ama öncesinde DEM ve CHP’den pek çok belediye başkanı, gazeteciler, avukatlar, barolar, tabip odaları, öğrenciler... Bu modelin olgun bir demokrasiyle bağdaşmadığı gerçekten hissedilmiyor mu? Eğer olgun bir demokrasi değilseniz, Avrupa Birliği üyesi olamazsınız. Gerçek bu.” Amor, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan olağanüstü hal (OHAL) yasalarının kalıcı hale gelmesi sebebiyle durduğunu ifade ediyor. Darbe girişiminden sonra Türkiye’nin tehditlere karşı olağanüstü yasalar çıkarmasını doğal karşılayan AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bu yasaların darbeyle ilgisiz kişilere de kullanıldığına dikkat çekiyor.

Kriterleri sağlarsa, Dini kimlik vetosu olamaz

Amor, kendisi tarafından hazırlanan ve Mayıs 2025’te yayımlanan son Türkiye raporuna da atıfta bulunarak AB tarafından üyeliğin Türkiye’ye teklif edildiğini belirtiyor: “Raporumda yer verdiğim hususlardan biri de Türkiye’ye üyelik teklif edildiğidir. Eğer Türkiye her şeyi düzgün bir şekilde yaparsa ve katılım sürecini ilerletirse, sürecin sonunda bir tür kültürel ve dinî kimlik vetosu ortaya çıkamaz. Eğer Müslüman çoğunluklu bir ülkenin AB üyesi olamayacağı düşünülüyorsa, bu en başta söylenmeliydi. Ama üyelik teklif ettiyseniz ve ülke gereklerini yerine getirirse, sürecin sonunda dinî ya da demografik sebeplerle veto edemezsiniz.”

Haber Merkezi