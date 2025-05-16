"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Türkiye, AB'ye tam üyelik hedefinden uzaklaştı

16 Mayıs 2025, Cuma 00:27
AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ NACHO SANCHEZ AMOR, TÜRKİYE’NİN AB'YE TAM ÜYELİK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIĞINI, MEVCUT SİSTEMİN 'RUS MODELİNE' BENZEDİĞİNİ BELİRTTİ.

OTORİTER EĞİLİM GÖZLENİYOR

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin AB'ye tam üyelik hedefinden uzaklaştığını, mevcut sistemin 'Rus modeline' benzediğini ifade etti. Son siyasî gelişmelere de değinen Amor, PKK'nın feshinin vize serbestisi kriterine muhtemel etkisi ile Türkiye'nin yaşadığı vize problemine dair de konuştu.

OHAL KARARLARI KALICI HALE GELDİ

Raportör Amor, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan olağanüstü hal (OHAL) yasalarının kalıcı hale gelmesi sebebiyle durduğunu ifade etti. Darbe girişiminden sonra Türkiye'nin tehditlere karşı olağanüstü yasalar çıkarmasını normal karşılayan Amor, bu yasaların darbeyle ilgisiz kişilere de kullanıldığına dikkat çekti.

***

Türkiye AB’ye tam üyelik hedefinden uzaklaştı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimî Raportörü Nacho Sanchez Amor, Çarşamba günü Euronews Türkçe’ye verdiği özel mülakatta, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefinden uzaklaştığını belirtti. Amor, ülkedeki sistemi “Rusya modeline” benzetiyor. “Sistemin biraz Rus modeli gibi koktuğu hissedilmiyor mu?” diyen Sanchez Amor sözlerine şöyle devam ediyor: “AK Parti’nin Türk toplumuna sunduğu toplum modeli, Rus modeline benziyor. Bir tek adam yönetimi, seçimler, az ya da çok muhafazakarlık, seçimlerden sonra da denge denetimi eksikliği, düşük parlamento fiiliyatı, medya özgürlüğünün olmaması ve her türlü eleştiriye baskı...”

 

Olgun bir demokrasiyle bağdaşmıyor

“Muhalif figürler yargılanıyor. Şimdi İmamoğlu, ama öncesinde DEM ve CHP’den pek çok belediye başkanı, gazeteciler, avukatlar, barolar, tabip odaları, öğrenciler... Bu modelin olgun bir demokrasiyle bağdaşmadığı gerçekten hissedilmiyor mu? Eğer olgun bir demokrasi değilseniz, Avrupa Birliği üyesi olamazsınız. Gerçek bu.” Amor, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan olağanüstü hal (OHAL) yasalarının kalıcı hale gelmesi sebebiyle durduğunu ifade ediyor. Darbe girişiminden sonra Türkiye’nin tehditlere karşı olağanüstü yasalar çıkarmasını doğal karşılayan AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bu yasaların darbeyle ilgisiz kişilere de kullanıldığına dikkat çekiyor.

Kriterleri sağlarsa, Dini kimlik vetosu olamaz

Amor, kendisi tarafından hazırlanan ve Mayıs 2025’te yayımlanan son Türkiye raporuna da atıfta bulunarak AB tarafından üyeliğin Türkiye’ye teklif edildiğini belirtiyor: “Raporumda yer verdiğim hususlardan biri de Türkiye’ye üyelik teklif edildiğidir. Eğer Türkiye her şeyi düzgün bir şekilde yaparsa ve katılım sürecini ilerletirse, sürecin sonunda bir tür kültürel ve dinî kimlik vetosu ortaya çıkamaz. Eğer Müslüman çoğunluklu bir ülkenin AB üyesi olamayacağı düşünülüyorsa, bu en başta söylenmeliydi. Ama üyelik teklif ettiyseniz ve ülke gereklerini yerine getirirse, sürecin sonunda dinî ya da demografik sebeplerle veto edemezsiniz.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 1021
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Turgut

    16.5.2025 11:07:38

    Avrupa birliği çifte standart had safhada; katil, cani , terörist izrail her gün yüzlerce kadın-çocuk-bebk- masum insanı katlediyor; ama onlara hiçbir yaptırım yok.. israilliş katillere vize serbest, Türklere gelince vize yok.. iş Türkiye olunca her türlü baskı yaptırım mübah.. batı empeyalizmi bu kadar adi bu kadar 2 yüzlü bu kadar kötü.. asıl adaletsizlik Avrupa d , batıda..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB soruşturmasında 13 şüphelinin tutukluluk hali devam edecek

İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

İzmir için "turuncu", 18 şehir için "sarı" meteorolojik uyarı

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Özel: Süreç şeffaf olsun

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

Osmaniye'deki selde sürüklenen 8 araca ulaşıldı

Güvenlik korucuları hakkında MSB'den açıklama

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi

Avrupa'daki 45 şehirde Gazze'deki soykırımda şehit olan Filistinlilerin isimleri okundu

ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getirdi; 20 yıl hapisle yargılanıyor

Nisan ayında en çok ve an az konut satışı hangi şehirlerde oldu?

BM: Çatışma bölgelerinde 56 bin kayıp vakası kaydedildi

Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

En Çok Okunanlar

Günün Ayet ve Hadisi

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Nurdan Katreler

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

Özel: Süreç şeffaf olsun

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.