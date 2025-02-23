Abbas: Filistin satılık değil

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, El Fetih Merkez Komitesi’nin Ramallah’taki toplantısına başkanlık ederken şunları söyledi:

Abbas: Hayal görüyorlar “Filistin topraklarındaki son gelişmeler müzakere edildi ve Filistin halkını anavatanlarından sürme çağrılarının reddedilmesinin ortak koordinasyonu ele alındı.” Şarku’l Avsat’ın Filistin Haber Ajansı’ndan (Wafa) aktardığına göre Abbas, “Filistin’in satılık olmadığını ve ister Gazze Şeridi’nde ister Batı Şeria’da ya da Kudüs’te olsun Filistin Devleti’nin bir karış toprağının terk edilmeyeceğini, uluslararası meşruiyete ve Arap Barış Girişimi’ne bağlılığın Filistin sorununa bulunacak herhangi bir siyasî çözümün temeli olduğunu” vurguladı. Haber Merkezi

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