ABD - Arizona'da aşırı sıcaklar sebebiyle 6 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te 6 kişi, 46 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Maricopa ilçesi Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Phoenix'te 6 kişi sıcaklık artışlarına dayandırılan nedenlerle öldü. Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Ryan Worley, ilerleyen günlerde yağış olasılığı bulunduğunu belirterek, "(46 dereceye ulaşan) Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar düşebilir ancak sıcaklıklar gelecek hafta tekrar yükselecek." ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.