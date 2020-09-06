ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 193 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 969 artışla 6 milyon 432 bin 209'a ulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 707 bini, yapılan test sayısı ise 86 milyon 763 bini geçti. AA

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