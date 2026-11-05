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Berlin'den Mekke'ye yürüyen eski oyuncu Türkiye'de: "Bu yolculuk Allah'a yakınlaşma yolculuğu"

05 Kasım 2026, Perşembe 11:31
Almanya’da televizyon projelerinde oyunculuk yaparken mesleğini bırakan ve Müslüman olduktan sonra Umar adını alan Andreas Lemke, Berlin'den Mekke'ye uzanan manevi hac yolculuğunda Türkiye'ye ulaştı.

Almanya’da televizyon projelerinde oyunculuk yaparken önemli bir kararla mesleğini bırakan ve Müslüman olduktan sonra Umar adını alan Andreas Lemke, Berlin'den Mekke'ye uzanan manevi hac yolculuğunda Türkiye'ye ulaştı. Berlin’den 2 Ağustos'ta yola çıkan 42 yaşındaki Lemke, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde mola vererek yolculuğuna dair etkileyici detayları paylaştı.

"Hayatımda verdiğim en güzel karardı"

İslamiyet’i 17 yaşında seçtiğini ve Allah’a olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Lemke, geçen yıl kasım ayında yaşadığı kişisel değişimlerin ardından Mekke'ye yürüyerek gitme kararı aldığını söyledi.

Yolculuğun kendisi için tamamen manevi bir anlam taşıdığını vurgulayan Lemke, süreci şu sözlerle özetledi: "Bir gün aklıma Mekke'ye yürüyerek gitmek geldi. Bu, hayatımda verdiğim en güzel karardı. Ben bu yola sadece dini bilgi öğrenmek için çıkmadım. Bu yolculuk benim için Allah'a yakınlaşma yolculuğu."

9 ülkeyi yürüyerek geride bıraktı

Berlin'den yola çıktıktan sonra adeta bir kıtayı yürüyerek geçen Lemke, Türkiye'ye ulaşana kadar sırasıyla şu ülkelerden geçti:

  • Polonya
  • Çekya
  • Slovakya
  • Bosna Hersek
  • Arnavutluk
  • Kosova
  • Kuzey Makedonya
  • Bulgaristan

Yolculuğunun toplamda 6 ila 8 ay sürmesini bekleyen Lemke’nin sonraki rotası ise Suriye üzerinden Mekke olacak. Lemke, Suudi Arabistan'daki güvenlik şartları ve yürüyüş izinleri için yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Zorluklar karşısında teslimiyet

Yol boyunca zaman zaman büyük zorluklarla karşılaştığını aktaran Lemke, ilk günlerde ayaklarının su toplaması sebebiyle yürümekte güçlük çektiğini, telefonu bozulduğunda ise günlerce kimseyle iletişim kuramadığını anlattı.

Tabiatta yalnız kaldığı anlarda yaşadığı manevi dönüşümü ise şu cümlelerle aktardı: "İki gün boyunca ormanda tek başına kaldığında, suyun olmadığında, ne yapacağını bilmediğinde Allah'a dua ediyorsun. Sonra hiç beklemediğin bir anda bir kolaylık geliyor. Ben bu yolculuktan manevi olarak almak istediğim birçok şeyi şimdiden aldım. Daha Mekke'ye ulaşmadım ama içimde çok şey değişti."

Büyük hayali: Türkiye'de yetim merkezi kurmak

Dini inançları sebebiyle Almanya'daki oyunculuk kariyerine son veren ve tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Lemke, hac ibadetinin ardından hayatının geri kalanını başkalarına faydalı olarak geçirmek istiyor.

Gelecek planları arasında Türkiye'ye yerleşmek ve evlenmek olduğunu belirten Lemke, en büyük hayalini şöyle açıkladı:

  • Yetim çocukların barınabileceği, eğitim alabileceği ve yemek yiyebileceği büyük bir merkez kurmak.
  • Bu merkez bünyesinde bir cami, aşevi ve Kur'an okulu açmak.

Yolculuğunun sonunda yaşadığı tüm deneyimleri kitaplaştırmayı planlayan Umar Andreas Lemke, hac dönemine kadar Mekke'ye ulaşmayı hedefliyor.

AA

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