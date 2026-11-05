Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'de yakalandı - Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama

Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan saldırganın Eskişehir'de yakalandığını açıkladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı halde bulunan başka bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

Olayda ölenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.

Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesinin kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetti.

Vatandaşlar, şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde bulunduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı SUV tipi aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde buldu.

Araç içinde pompalı tüfek ile çok sayıda fişek bulundu.

Saldırgan Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan saldırganın Eskişehir'de yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afyonkarahisar'da bugün silahlı saldırılarda bulunan fail, ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır."

Gözaltına alınan şüpheli, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi​​​​​​​.

Bu sırada jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise birden fazla noktada meydana gelen silahlı saldırı sonucu 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlere Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Afyonkarahisar'daki silahlı saldırılara ilişkin yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ​Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı saldırı olayı hakkında yayın yasağı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "​İlgili karar, basın yoluyla olayları çarpıtma ve yanlış bilgi yaymak suretiyle ülke çapında infial yaratabilecek tarzda yayınlanan haberlerin önüne geçilebilmesi, olayın vahameti ve soruşturmanın selameti açısından önem arz etmektedir. ​6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır." denildi.

Bakan Göktaş'tan Afyonkarahisar'daki silahlı saldırılara ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahada ve hastanede ailelerimizin yanındayız. Bu süreçte ailelerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamayı sürdüreceğiz."