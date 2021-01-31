ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 450 bini aştı

Vaka sayısı bakımından Kaliforniya, 3 milyon 296 bin 912 ile ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 370 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 713 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 142 bin 634 artışla 26 milyon 656 bin 909'a çıktı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 900 artarak 450 bin 390'a ulaştı.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 329 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 310 milyon 563 bini geçti.
AA