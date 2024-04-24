"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ucuz telefon vaadi de sözde kaldı

24 Nisan 2024, Çarşamba 17:17
İktidarın gençlere yönelik “ucuz telefon” desteği vaadi seçim döneminden bu yana sorunlarla karşı karşıya.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’a göre, vaat edilen vergi iadeleri ödenmediği için birçok genç mağdur oldu. Kılıç, bu durumun AK Parti’nin diğer vaatlerinde olduğu gibi bir “kopyala yapıştır” fiyaskosu olduğunu ifade etti. Kılıç’a göre, öğrenciler cihazlar için borçlandı veya harçlıklarını biriktirerek yüksek meblağlar ödedi, fakat vergi iadelerini alamadı. Durum öyle bir noktaya geldi ki, 25 kuruşluk fatura ücreti yüzünden bile iade başvuruları kabul edilmedi. Tavan fiyat olarak belirlenen 9 bin 500 TL’lik telefon için vaat edilen vergi iadesi 4 bin 221 TL idi. Ancak Kılıç, Kasım ayından bu yana Türk Lirası’nın yüzde 14 değer kaybettiğini ve bu süreçte öğrencilerin alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini vurguladı. İktidarın, gençleri yoksullaştırmanın ötesinde, borçlandırıp mağdur etmeye devam ettiğini belirten Kılıç, Bakanlığa bir an önce vergi iadelerini ödeme çağrısında bulundu. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kişi başı milli gelir 500 dolar düştü

    Ucuz telefon vaadi de sözde kaldı

    Emekli maaşında Avrupa’da sondan ikinciyiz

    Gazze'de yaşananlar "kesinlikle soykırım"

    Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı

    Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı oldu

    Şili: İsrail, Gazze'de "barbarlık" yapıyor

    Meteoroloji'den "toz taşınımı" uyarısı

    Her yerde sigara yasağı - Birçok ülkede katı yasaklar getirildi

    Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulmalı

    En az 689 çocuk çalışırken öldü
    📷

    Aile çökerse toplum çöker

    Adalete ekmek gibi muhtacız

    Cezaevlerinde 552 bebek var

    Erdoğan önce kendisiyle hesaplaşmalı

    ABD üniversitelerinde Gazze eylemleri

    Bu ihale düzeniyle kamuda tasarruf olmaz

    Katliamı durdurun

    Hasan Kılıç Hocaefendi dualarla uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erdoğan önce kendisiyle hesaplaşmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir notları
    Faruk ÇAKIR

    Tabelalarla uğraşmayı bırakın!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-3
    Risale-i Nur'dan

    Dinde lâkaytlıkla müsbet bir iş görülmez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Katliamı durdurun
    Ahmet BATTAL

    Anadolu Cumhuriyetinin Ajansı-2
    Genel

    Cezaevlerinde 552 bebek var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.