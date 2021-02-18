ABD'de salgından ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 70 bin 72 artış ile 28 milyon 454 bin 533'e yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 517 artarak 502 bin 555'e çıktı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 598 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 340 milyon 263 bini geçti. ABD medyasının temel aldığı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 27 milyon 828 bin 165, hayatını kaybedenlerin sayısı 490 bin 718 olarak tespit edildi. AA

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