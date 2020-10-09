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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'den 18 İran bankasına yaptırım kararı

09 Ekim 2020, Cuma 10:35
Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını kaydetti.

Mnuchin, "Yaptırım programlarımız, İran terörist faaliyetlere desteğini kesene ve nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

İran: ABD'nin komplosu insanlığa karşı suçtur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin yaptırım kararına tepki göstererek, "Covid 19 salgınının ortasında, ABD rejimi, yiyecek ve ilaç için ödeme yaptığımız kalan kanallarımızı havaya uçurmak istiyor. Bir halkın açlıktan ölmesi için komplo kurmak İnsanlığa karşı suçtur" dedi

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, İran, yaptırım, banka
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