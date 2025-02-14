Trump’ın kuyuya attığı taşlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın başta Gazze olmak üzere ‘dünya siyaseti’ konusunda yaptığı açıklamaların yorumlanması konusunda ciddi ihtilâflar var.

Dünya gerçeklerine bu kadar ters şekilde açıklama yapmakla Trump acaba ne yapmak istemekte, nereye varmaya çalışmaktadır?

Her hadiseyi ‘iyi gelişme’ olarak yorumlayanlar olabilir. Dolayısı ile başta Filistinlilerin ve bütün ‘hür dünya’nın itiraz ettiği Trump’ın yeni planı ya da düşüncesini; “Bakın işte. Trump Filistinileri daha rahat edeceği bir yere nakletmek istiyor. Böylece Ortadoğu’ya da huzur gelir” diyenler dahi çıkıyor. Bu ölçüde Türkiye ve dünya gerçeklerine ters yorumların yapıldığına şahit olunması her halde kıyamet alâmeti olarak vasıflandırılabilir...

Eskiden beri “Amerika dünyanın jandarmasıdır” ya da “ABD kendisini dünyanın jandarması olarak görüyor” denilir ve buna itiraz edilirdi. Trump’ın ikinci döneminin ilk günlerinden itibaren ortaya koyduğu tavır, tam da bunu akla getiriyor. Bir bakıma ‘sataşmadığı’ ülke kalmadı. Nasıl bir dünya görüşü ve siyasî anlayışa sahip ise, ‘komşu ülke’si olan Kanada’ya bile ABD’nın ‘eyaleti’ olmasını teklif ediyor, talep ediyor ve ısrarla bu düşüncelerini dile getiriyor. Dünya şartları böyle taleplerin uygun görüleceği bir atmosfere sahip mi ki?

Benzer şekilde başta İslâm dünyası olmak üzere neredeyse bütün dünyanın itiraz ettiği Gazze’yi devralma planı da işin başka bir boyutu. Nasıl bir anlayış ki başka bir ülkeyi ya da başka bir ülkenin bir şehrini, bir bölgesini ‘satın alacağım, benim olacak’ diyebiliyor?

Dikkat çeken bir nokta ise ABD’lilerin de bu plana karşı çıkmalarıdır. ABD’de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 64’ü Başkan Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ni devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkıyormuş.

Haber şöyle: “Data for Progress tarafından yapılan ankette, 8-9 Şubat tarihleri arasında 1200 ABD’li seçmene Trump’ın Gazze’yi “devralma” planı hakkındaki görüşleri soruldu. Katılımcılara, Trump’ın planı kapsamında Gazze’de yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilerek komşu ülkelere yerleştirileceği belirtildi. Ankete katılanların yüzde 64’ü ABD’nin Gazze’yi devralmasına karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 47’si planı “kesinlikle” desteklemediğini belirtirken, yüzde 17’si “kısmen” karşı çıktıklarını ifade etti.” (AA, 13 Şubat 2025)

ABD vatandaşlarının dahi karşı çıktığı bu planı Trump’ın ısrarla dillendirmesi olsa olsa ‘kıyamet alâmetleri’nden biri olabilir!

