"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

Trump’ın kuyuya attığı taşlar

Faruk ÇAKIR
14 Şubat 2025, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump’ın başta Gazze olmak üzere ‘dünya siyaseti’ konusunda yaptığı açıklamaların yorumlanması konusunda ciddi ihtilâflar var.

Dünya gerçeklerine bu kadar ters şekilde açıklama yapmakla Trump acaba ne yapmak istemekte, nereye varmaya çalışmaktadır?

Her hadiseyi ‘iyi gelişme’ olarak yorumlayanlar olabilir. Dolayısı ile başta Filistinlilerin ve bütün ‘hür dünya’nın itiraz ettiği Trump’ın yeni planı ya da düşüncesini; “Bakın işte. Trump Filistinileri daha rahat edeceği bir yere nakletmek istiyor. Böylece Ortadoğu’ya da huzur gelir” diyenler dahi çıkıyor. Bu ölçüde Türkiye ve dünya gerçeklerine ters yorumların yapıldığına şahit olunması her halde kıyamet alâmeti olarak vasıflandırılabilir...

Eskiden beri “Amerika dünyanın jandarmasıdır” ya da “ABD kendisini dünyanın jandarması olarak görüyor” denilir ve buna itiraz edilirdi. Trump’ın ikinci döneminin ilk günlerinden itibaren ortaya koyduğu tavır, tam da bunu akla getiriyor. Bir bakıma ‘sataşmadığı’ ülke kalmadı. Nasıl bir dünya görüşü ve siyasî anlayışa sahip ise, ‘komşu ülke’si olan Kanada’ya bile ABD’nın ‘eyaleti’ olmasını teklif ediyor, talep ediyor ve ısrarla bu düşüncelerini dile getiriyor. Dünya şartları böyle taleplerin uygun görüleceği bir atmosfere sahip mi ki?

Benzer şekilde başta İslâm dünyası olmak üzere neredeyse bütün dünyanın itiraz ettiği Gazze’yi devralma planı da işin başka bir boyutu. Nasıl bir anlayış ki başka bir ülkeyi ya da başka bir ülkenin bir şehrini, bir bölgesini ‘satın alacağım, benim olacak’ diyebiliyor?

Dikkat çeken bir nokta ise ABD’lilerin de bu plana karşı çıkmalarıdır. ABD’de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 64’ü Başkan Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ni devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkıyormuş.

Haber şöyle: “Data for Progress tarafından yapılan ankette, 8-9 Şubat tarihleri arasında 1200 ABD’li seçmene Trump’ın Gazze’yi “devralma” planı hakkındaki görüşleri soruldu. Katılımcılara, Trump’ın planı kapsamında Gazze’de yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilerek komşu ülkelere yerleştirileceği belirtildi. Ankete katılanların yüzde 64’ü ABD’nin Gazze’yi devralmasına karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 47’si planı “kesinlikle” desteklemediğini belirtirken, yüzde 17’si “kısmen” karşı çıktıklarını ifade etti.” (AA, 13 Şubat 2025)

ABD vatandaşlarının dahi karşı çıktığı bu planı Trump’ın ısrarla dillendirmesi olsa olsa ‘kıyamet alâmetleri’nden biri olabilir!

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Trump’a teslim olamaz

    İsrail, Gazze’ye çadır girişini de engelliyor

    Bir ülkenin itibarı ekonomisiyle ölçülür

    Enflasyon düşüyor sözü hikâye

    Ramazan gelmeden zamları geldi

    Dünyaya böyle mi örnek olunacak?

    Deprem gerçeği gizleniyor

    İlaç kıtlığı sahte ve kaçak ilaçları arttırdı

    Avrupalılar İsrail'i ziyaret etmek istemiyor

    Çocuklarımızın yarını için yolsuzluğa dur de

    'Tedirgin olunacak bir durum yok'

    Cârî işlemler 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi

    Almanya-Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 kişi yaralandı

    Hizmet kervanı aynı inançla mücadelesine devam ediyor

    Ramazan kolisi yardımı yapılmalı

    Türkiye'ye Meteor satılmamasını isteyen Miçotakis'e Fransa'dan ret cevabı

    Musk: ABD, harcamalarda kesintiye gitmezse iflas edebilir

    Patagonya'daki yangınlarda 37 bin hektarlık alan kül oldu

    Lübnan'dan Trump'ın skandal Gazze planına karşı "Arap dayanışması" tavsiyesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu krizden hukuk ve demokrasiyle çıkılır
    Şükrü BULUT

    Altılı Masa, demokrasimizin bir başarısıydı
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbetin yüzünü hakikî mahbuba çevirmek
    Ali FERŞADOĞLU

    “Türkiye yangın yerine dönmüş...”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Onun koruyucusu bizzat Allah’tır
    Cevher İLHAN

    “Gazze sürgün plânı” kırılganlığı
    Tuba Nurlan

    Sabrın ehemmiyeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meşrutiyetin askıya alınması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.