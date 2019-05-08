ABD'den Çin'e ek tarife

Donald Trump, Çin Başbakanı'nın anlaşma yapmak için ABD'ye gideceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifenin yüzde 25'e yükseltildiğini açıkladı. Trump açıklamasında, Çin Başbakanı'nın anlaşma yapmak için ABD'yi ziyaret edeceğini belirtti. ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeyi 10 Mayıs'tan itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltti. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Donald Trump, şunları söyledi: "Çin, Başbakan'ın anlaşma yapmak için ABD'ye geleceğini bildirdi. ABD kasalarına her yıl girecek 100 trilyon dolar için mutluyum. ABD için harika, Çin için pek de değil"

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