Şili: İsrail, Gazze'de "barbarlık" yapıyor

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını "barbarlık" olarak nitelendirdi.

Boric, sosyal medya hesabından İsrail saldırısında annesini, babasını ve 4 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Sabrin bebeğin kuvözün içindeki fotoğrafını paylaştı. Şili Devlet Başkanı Boric, "İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı barbarlığa şaşırmaktan ve öfkelenmekten vazgeçmeyelim. 34 binden fazla kişi öldürüldü ve hafta sonu ölen bir annenin karnından kız bir bebeği çıkarmayı başardılar. Artık ateşkes olsun." ifadelerini kullandı. Daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda da gazetecilere açıklamada bulunan Boric, Gazze'de katliamın devam ettiği sürece İsrail'den çektikleri Tel Aviv Büyükelçisinin ülkede kalmaya devam edeceğini belirtti. Boric, 7 Ekim'deki saldırılara ilişkin, "Terör örgütü Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı şüphesiz barbarcaydı ancak Filistin halkı bunun bedelini ödemekle sorumlu tutulamaz." değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in 20 Nisan'da Refah'a düzenlediği saldırılarda, Sabrin bebeğin evleri bombalanmış ve bir aile yok olmuştu. Şili Devlet Başkanı Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla 1 Kasım 2023'de geri çağırmıştı. AA

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