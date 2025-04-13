ABD'den Rusya'ya sert tepki: Her türlü insani ve ahlaki sınırı aşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi General Keith Kellogg, Rusya'nın, Ukrayna'nın Sumi şehrine yönelik saldırısının "her türlü insani ve ahlaki sınırı aştığını" belirtti.

Kellogg, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Saldırı nedeniyle çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını kaydeden Kellogg, "Rusya'nın Dallar Bayramı'nda Sumi'de sivil hedeflere yönelik saldırısı her türlü insani ve ahlaki sınırı aşıyor." ifadelerini kullandı. Kellogg, eski bir askeri lider olarak "hedef almanın" ne anlama geldiğini iyi bildiğini, bunun yanlış olduğunu belirterek, "İşte bu yüzden Başkan Trump bu savaşı bitirmek için bu kadar çok çaba sarf ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti. AA

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