"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'

16 Ağustos 2025, Cumartesi
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasındaki ticaret dengesine ilişkin yanlış beyanlarda bulunduğunu belirterek, "ABD ile ilişkilerde gereksiz bir türbülans yaşıyoruz." dedi.

Lula da Silva, Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerindeki Iracemapolis kentinde bir fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trump’ın ABD’nin Brezilya’ya karşı büyük bir ticaret açığı verdiği iddiasına değindi.

 

Resmi verilere göre ABD’nin Brezilya ile ticarette net bir ticaret fazlası olduğunu belirten Lula da Silva, "ABD ile ilişkilerde gereksiz bir türbülans yaşıyoruz. ABD Başkanı'nın Brezilya hakkında bu kadar çok yalan söylemesini kabul etmem mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Trump’ın Brezilya ürünlerine uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerini eleştirerek, "Brezilya, saygıyı hak eden bir halktır. ABD Başkanı'nın ‘Brezilya kötü bir ticaret ortağıdır’ demesi doğru değil. Brezilya iyidir, tek fark, Amerikan hükümeti karşısında diz çökmeyecek olmasıdır." diye konuştu.

Lula da Silva, 2024’te Brezilya ile ABD arasındaki ticaret hacminin 87 milyar dolara ulaştığını, ABD Brezilya'ya 47 milyar dolarlık ihracat yaparken, Brezilya'nın ise ABD’ye 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Brezilya’nın, 2024'te ABD’li veri şirketlerine 23 milyar dolar harcadığını hatırlatan Lula da Silva, son 15 yılda ABD’nin Brezilya karşısında 410 milyar dolarlık ticaret fazlası biriktirdiğini kaydetti.

Dünyanın daha dengeli olması ve çok taraflılığın yeniden canlandırılması için mücadele edeceklerini vurgulayan Lula da Silva, "Büyük bir ülke küçükleri boyunduruk altına almaya çalıştığında adil ticaret olmaz." yorumunda bulundu.

Trump'ın iddiaları

Brezilya basınına göre Trump, Brezilya ile müzakere etmenin "berbat" olduğunu söylemiş ve ülkeyi ABD’li şirketlere "çok kötü" davranmakla suçlamıştı.

Trump, Brezilya’yı "korkunç bir ticari müttefik" olarak nitelendirerek, ABD’nin bu ülkeyle ticarette açık verdiğini ve bunun gümrük vergilerinin artırılmasını haklı kılacağını savunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

    Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

    'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'

    Galatasaray 2'de 2 yaptı

    Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

    Almanlar: Filistin resmen tanınsın

    İsrail’e meydan okudular

    Nobel ödüllü isimlerden “Gazze” mektubu

    Aydın, Çerçioğlu'na tepkili

    İİT’den sert tepki

    Bu teklif alın terini yok saymaktır - 1 günlük iş bırakma kararı

    AB’den işgal kararına tepki

    Trump: Gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilsin

    Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı

    Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın

    Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

    Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''
    Genel

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek
    Genel

    Gözler Alaska'daki kritik zirvede
    Genel

    Risale-i Nurlar, gençlerin keşfetmesi gereken bir hazine
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'
    Genel

    Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.