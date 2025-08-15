"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Trump: Gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilsin

15 Ağustos 2025, Cuma 20:15
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in uluslararası gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verdiğini görmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, Gazze’ye basın mensuplarının girmesi konusunda değerlendirmede bulundu. Trump, “Gazetecilerin Gazze’ye girişine izin vermesi konusunda İsrail’e baskı yapacak mısınız?” şeklindeki soruya, “Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze’ye girdiğini) görmek isterim.” diye cevap verdi.

AA

