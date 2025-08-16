Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İbrahim, “Sapıtmışlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümit keser?” dedi.

Hicr Suresi: 56 HADİS: Biriniz güzelce abdest alıp sonra yalnızca namaz gayesiyle camiye gelirse her adım atışında Allah mutlaka onu bir derece yükseltir ve bir günahını düşürür. Camiü’s-Sağir, No: 2505

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.