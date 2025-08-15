İİT’den sert tepki

İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT), İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesinin onaylanmasını "şiddetle" kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Ramon Hapishanesi’ndeki hücreleri basması ve Bergusi'ye doğrudan tehdit savurması kınanarak, bu eylemin, Filistinli tutuklular ve halkın maruz kaldığı "soykırım, zorla göç ve ilhak suçları" çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi. AA

