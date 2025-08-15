Nobel ödüllü isimlerden “Gazze” mektubu

ABD ve Avrupa’daki Nobel ödüllü isimlerin de aralarında olduğu 23 ekonomi profesörü, İsrail hükümetine yazdıkları mektupta, Gazze’deki açlığı derinleştiren her türlü politikanın durdurulması çağrısında bulundu. ABD ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden 23 ekonomi profesörü, İsrail hükümetine yönelik mektup kaleme aldı.

Bu ekonomi profesörleri arasında Daron Acemoğlu, Angus Deaton, Peter Diamond, Esther Duflo, Claudia Goldin, Eric Maskin, Roger Myerson, Edmund Phelps, Christopher Pissarides ve Joseph Stiglitz gibi Nobel ödüllü isimler de yer aldı.

Söz konusu mektupta, “Gazze’de yaygınlaşan açlık ve İsrail hükümetinin sivilleri sözde bir ‘insani şehir’de toplama planı konusunda acil endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Mektupta, yaygın açlığı derinleştiren her türlü politikanın derhal durdurulması talep edildi.

Ayrıca mektupta, yeterli gıda ve tıbbî yardımın yeniden sağlanması, Gazzeli siviller için kamp kurma planlarından kesin bir şekilde vazgeçilmesi, nüfusu sınırlama ile kontrol altına alma yönündeki tüm önerileri iptal eden ve İsrail’in insan hakları ile uluslararası hukuka bağlılığını teyit eden resmi bir bildiri yayımlanması çağrısında bulunuldu.

Mektupta, İsrail hükümetinden, insanî durumu iyileştirecek, esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının iyi niyetle aktif olarak sürdürülmesi de talep edildi. Ayrıca yardım “İsrail’in sivilleri, yaşanabilir koşullara sahip olma hakkı olan insanlar olarak değil, kontrol altına alınması gereken bir yük olarak görmesi vicdansızlıktır.” ifadeleri kullanıldı.