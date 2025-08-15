Galatasaray 2'de 2 yaptı

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başladı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında, Galatasaray ile Fatih Karagümrük takımları RAMS Park’ta karşılaştı.

RAMS Park'ta neredeyse tamamen dolu tribünler önünde oynanan maça etkili başlayan ve 3. dakikada golü kaçıran taraf Fatih Karagümrük oldu. Müsabakanın 10. dakikasında Tresor Doh'un hatasını iyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 23. dakikasında Doh'un doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla kontrol tamamen Galatasaray'a geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 1 kişi fazla mücadele etmesine rağmen fazla gol pozisyonu üretemedi.

Maçın ikinci yarısı da Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 74. dakikada Fatih Kurucuk'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Oyuna 81. dakikada giren Mauro Icardi'nin 6 dakika sonra attığı gol maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

Bu sezon ilk lig maçına çıkan Fatih Karagümrük ise sezona yenilgiyle başladı.

Barış Alper'in büyük çabası golü getirdi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, büyük gayretiyle kendi oluşturduğu pozisyonda golü attı.

Maçın 10. dakikasında Fatih Karagümrük'ün soldan kullandığı kornerde top ceza sahası içindeki Lucas Torreira'ya geldi. Uruguaylı orta saha oyuncusunun orta sahaya gelişi güzel gönderdiği topu konuk takımdan Marius Doh orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan bölümünde aldı. Rakibinin oldukça gerisinden gelerek topu kapan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına kadar girdi. Milli yıldız, meşin yuvarlağı kaleci Ivo Grbic'in bacaklarının arasında ağlarla buluşturdu.

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan Barış Alper, gol sayısını 3'e çıkartarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Osimhen, 77 gün sonra döndü

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, 77 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez sarı-kırmızılı formayı 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir mücadelesinde terletti. Bu sezon 75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız santrfor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 61. dakikasında oyuna girdi.

Icardi, 281 gün sonra golle döndü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra forma giydiği ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasında başladığı müsabakanın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87. dakikada fileleri havalandırarak gollü bir dönüşe imza attı.

Icardi'nin ısınmaya gittiği ve oyuna girmesi için çağrıldığı anlar Galatasaray taraftarına büyük coşku yaşattı.

Icardi, 300 gün sonra golle tanıştı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Icardi, Süper Lig'de 300 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Son golünü geçen sezonun 9. haftasında 19 Ekim 2024 günü Antalyaspor ağlarına gönderen Icardi, 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlandı.

Uzun sakatlık döneminden çıkan Icardi, forma giydiği ilk maçta gol atarak 300 günlük hasretini sonlandırdı.

Günay'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Maçın 3. dakikasında Ahmet Sivri'nin şutunda gole izin vermeyen Günay, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli file bekçisi, Tiago Çukur'un yakın mesafeden karşı karşıya şutunda kalesini gole kapattı.

Tiago'ya karşı yaptığı kurtarışın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Günay'ın adını bağırarak kalecilerine destek verdi.

Sahasındaki son 19 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 19 iç saha maçında 49 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

Son 13 resmi maçı kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.

Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Son 7 maçta gol yemedi

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.

Üçlü tezahüratını Icardi başlattı

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet üçlüsünü Mauro Icardi yaptırdı.

Müsabakanın ardından ultrAslan'ın bulunduğu kale arkasına giden sarı-kırmızılı futbolcular, kol kola girerek taraftarla marş söyledi. Sonrasında öne çıkan Icardi, üçlü tezahüratını başlattı.

Icardi'nin ardından bu sezon ilk maçına çıkan Victor Osimhen ile başarılı bir maç çıkaran kaleci Günay Güvenç de üçlü çektirdi. Taraftarlar, 2 kritik kurtarışa imza atan Günay'a tezahüratlarla destek verdi.

Doh, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü

Fatih Karagümrük'ün Fildişi Sahilli futbolcusu Tresor Doh, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından oyundan atıldı.

Müsabakanın 21. dakikasındaki ikili mücadelede Galatasaraylı Davinson Sanchez yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Ozan Ergün, VAR'daki Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izledi.

Pozisyonda Doh'un rakibinin kaval kemiğine bastığını tespit eden Ergün, kırmızı-siyahlı futbolcuya 23. dakikada doğrudan kırmızı kart çıkardı.

Buruk: Oyun olarak daha iyisini oynamamız gerekirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Maçın başında golü bulduk ama çok iyi oynamadığımız dakikalardı. Devamında rakibimiz 10 kişi kaldı. İlk yarıda pozisyon vermedik. Net pozisyona da doğru bir şekilde girdiğimizi düşünmüyorum. Yavaş oynadık. Bence üretkenliğimiz biraz azdı. İkinci yarının başından itibaren biraz daha hızlı oynadık. Yön değiştirmeleri doğru bir şekilde yaptık. Kanatlardan gitmeye çalıştık. Biraz daha hareketliydik ve daha çok pozisyona girdik. Arada çok net bir gol pozisyonu verdik. Devamında orijinal santrforlarımızla oynadık. Skordan dolayı tabii ki mutluyum ama oyun olarak daha iyi olabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra sanki rakibimiz hiçbir şey yapmayacakmış gibi oynadığımız dakikalar da oldu. Geliştirmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyorum ama 3-0'lık skor da bizim için sevindirici. Oyun olarak daha iyisini oynamamız gerekirdi." diye konuştu.

Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin uzun bir sakatlık sürecinden çıktığını belirterek, "Icardi'nin ilk maçıydı. Yavaş yavaş onun sürelerini arttırmamız gerekiyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde gitmeyi düşünmüyoruz. Sağlığı ve bize en güçlü şekilde dönmesi için onu korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Hücumda farklı planlar uygulayabileceğini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Önde oynayan futbolcularımızın farklı özellikleri var. Sara, orta sahaya da yardım eden, oyun kurmalara katılan farklı bir profil. Diğer profiller daha ofansif. Bütün oyuncularımı kullanacağım. Maç maç, rakibin dizilişine ve elimizdeki oyuncu yapısına göre oynayacağımız maçlar olacak. Elimizde önemli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra rotasyon çok önemli olacak. Bu sezon daha fazla değişiklik yapmamız gerekecek. Maç maç düşünüp hem Şampiyonlar Ligi temposunu kaldıracak hem de Süper Lig'de kazanarak devam edecek bir takımda rotasyonları doğru bir şekilde yapmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaleci ve benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedefimiz var"

Okan Buruk, kaleci ve savunma transferlerini bitirdikten sonra orta saha oyuncusu alabileceklerini söyledi.

Buruk, 10 numara pozisyonuna transfer yapmayı düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gabriel Sara'nın 10 numarayı oynayabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayak kalitesi de çok yüksek. Ancak hem son pasları hem de ceza sahası çevresindeki sızmaları geliştirmesi gerekiyor. Barış, ilk yarı çok gezdi. Oradaki oyuncu sayımız azaldı. Ceza sahasının içine sızmaları da yapabilecek, kanatlardan girdiğinizde ceza sahası üstüne gelen paslarda vuruşu yapabilecek oyuncu yapısı elimizde var ama bunu doğru bir şekilde yapamadık. Kadro yapımızla ilgili düşüncelerimiz var. Önümüzde de bir süre var. Bununla ilgili kararlar alabiliriz. Sane'den sonra önceliğimiz Osimhen imzası olmuştu. Onu da tamamladık. Şimdi de kaleci ve benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedefimiz var. Ondan sonra 'Hiçbir şekilde oyuncu almayacağız.' diyemeyiz. Transfer devam ediyor. Önümüzde Avrupa listesini verene kadar 16-17 günlük süre var."

Tecrübeli teknik adam, kadrodan ayrılması gereken oyuncular olduğuna değinerek, "Oyuncu satmamız gerekiyor. Hep oyuncu almak güzel. Keşke devamlı alsak ama alırken önemli para ödüyoruz. Artık eskisi gibi de değil. Eskiden 1 lira ödüyorsanız şu anda 3 lira ödüyorsunuz. Elit oyuncularda fiyatlar çok yükseldi. Kaleci ve savunma transferinden sonra elimizdeki bütçeye göre karar almamız gerekecek." şeklinde görüş belirtti.

"Zeminler bütün Türkiye'de kötü"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, tüm Türkiye'deki stat zeminlerinin kötü olduğunu savundu.

Hava şartlarına dikkati çeken Buruk, "Zeminler bütün Türkiye'de kötü. Maalesef yani şu anda iyi bir zemin görmedim. Bütün statlar kötü gözüküyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem oranlarından dolayı statların iyi olmadığını görüyoruz. Stadımız da toparlayacak. Oyuncularımızın ufak tefek serzenişleri oluyor. İlk yarı sonunda Lemina ayak ve dizlerinde ağrı hissetti. O yüzden çok oyunda tutmadım. Zemin düzelmesi için kum da atılıyor. Bu oyuncuların adalelerinde ve dizlerinde sertleşmeye yol açıyor. Bazı oyuncularımızı korumaya çalıştık. Davinson'un da ağrıları oluştu. Zeminin düzeleceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra toparlayacaktır." açıklamasını yaptı.

"Hem sağ bek hem de stoperin iki tarafında oynayabilen oyuncu bakıyoruz"

Okan Buruk, hem sağ bek hem de sağ ve sol stoper oynayabilecek bir oyuncu istediğini söyledi.

Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya çok yük bindiğini anlatan Buruk, "Davinson ve Abdülkerim, geçen seneden beri en çok yükü çeken oyunculardı. Zaman zaman Kaan'ı kullandık. Arda Ünyay, sezon başında iyi bir seçenek oldu. Aradığım profil, hem sağ bekte değerlendirebileceğimiz hem de stoper oynayabilen bir futbolcu. Stoperin iki tarafında da oynayabilmesi önemli. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum. Hem sağ bek hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabilecek, iki stoperimize bir şey olduğunda da kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz." diye konuştu.

"Kulüpler, 12+2'nin 14+2'ye yükseltilmesini istedi"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kulüplerin yabancı oyuncusu sayısının 14+2'ye yükseltilmesini istediğini dile getirdi.

Transferin son günlerinde sürpriz isimlerin çıkabileceğini aktaran Buruk, "Kulüpler, 12+2'nin 14+2'ye yükseltilmesini istedi. Bununla ilgili kararı bekliyoruz. Bugün 10 yabancımız vardı. Artı 2'de kullandığımız Jelert ve Yusuf Demir ile karar vermek zorundayız. Onların gelişimi için kalmaları mı, gidip oynamalarının mı daha iyi olacağına karar vereceğiz. Önümüzde 2 haftalık süre var. Bazen sürpriz şeyler de önünüze geliyor. Önümüze isimler geldikçe karar vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Licka: Süper Lig'in ritmini öğrenmemiz lazım

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere değinen Licka, "Süper bir atmosferde, ateşli taraftarlar önünde oynadık. Ancak maçı kaybettik." dedi.

Müsabakanın başında Ahmet Sivri ile pozisyona girdiklerini hatırlatan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Maça iyi başladık. Oyuncularımız çok saygılı ve cesurdu. Maçın başında iyi bir şans yakaladık ama kaleci Günay çok iyi çıkardı. Daha sonra Tresor Doh'un ​​​​​​​yaptığı hatanın ardından gol yedik. Bu tür hatalardan ders çıkarmamız ve Süper Lig'in ritmini öğrenmemiz lazım. Bu maçlarda önemli tecrübeler ediniyoruz. Gelecek maçlarda bu tecrübelere çok ihtiyacımız olacak. Futbol, hızlı ve agresif bir oyun. Buna ayak uydurmamız gerek. Galatasaray da bugün çok iyiydi. Şanslar bulabilirdik ama gördüğümüz kırmızı karttan sonra bunu yitirdik. Çok koştuk ve savaştık. İkinci yarının başlarında 1-1 yapabilirdik. Yüzde 100'lük bir pozisyondu ama atamadık. Bu tür maçlarda atmanız gerekir yoksa golü yersiniz. Atamazsanız Galatasaray sizi öldürür." diye konuştu.

Sanchez: Amaçlarımıza ulaşmak için her maçta mücadele etmemiz gerekiyor

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sanchez, müsabakanın ilk yarısında Fatih Karagümrük forması giyen ​​​​​​​Marius Tresor Doh ile girdikleri ikili mücadelenin ardından rakibinin kırmızı kart görmesi hakkında, "Topun ortada olduğu bir pozisyondu. Kötü oldu ve daha da kötü olabilirdi. Daha kötü bir şey olmadığı için mutluyuz. Meslektaşımın kırmızı kart görmesinden dolayı tabii ki üzgünüm. Diğer yandan da maç bizim için biraz daha kolaylaştı. İşimize geldi." diye konuştu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sahalara golle dönüşüyle ilgili de konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Mutluyuz. Takım sadece Icardi ve Osimhen'den oluşmuyor. Sane de geldi. Barış Alper iyi iş çıkarıyor. Herkes iyi işler yapıyor. Savunmada takımın iyiliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Galatasaray'ın amaçları için hepimiz birlikte mücadele ediyoruz. Icardi ve Osimhen için tabii ki mutluyuz. Icardi sıkıntılı bir sakatlık süreci geçirdi. Takıma döndüğü için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatmasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Mutluyum. Lig daha yeni başlıyor. Sağlam adımlarla başlamamız önemliydi. Amaçlarımıza ulaşmak için her maçta mücadele etmemiz gerekiyor. İyi iş çıkardığımız için mutlu oluyoruz. Tabii ki her pozisyonda fark oluşturan oyuncularımız var. Taraftarımızın bize gösterdiği sevgi her zaman destek oluyor. Taraftarın ve kulübün bana gösterdiği güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aileme de teşekkür etmek istiyorum. Kulüp arkadaşlarımla beraber bir süre daha burada vakit geçireceğim için çok mutluyum."

Takımdan ayrılmaları beklenen oyuncular Victor Nelsson ve Carlos Cuesta gibi oyuncuların da forma giymek için mücadele ettiklerini aktaran Sanchez, "Fernando Muslera çok büyük bir karakterdi. Oyuncudan da öte bir liderdi. Kaptan olarak bizi ve Galatasaray tarihini temsil etti. Takım arkadaşlarımızdan ayrılmak çok zor. Nelsson ve Cuesta'dan bahsedecek olursak onlar için de zor bir dönem. Onlar da mücadele ediyor. Bu takımın bir parçası olmak istiyorlar. Aslında büyük takımları büyük yapan da budur. Bir kulüp her zaman gelişmek ister. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmak için de böyle bir şey yapmak gerekir. Bu sürecin bir parçası olmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.