"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

ABD, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

28 Şubat 2021, Pazar 10:16
Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

FDA, cuma günü bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından onaylanması yönünde tavsiyede bulunulan aşıya ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil durum kullanımına onay verildiği bildirildi.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) güncel verilerine göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 47 milyondan fazla kişiye ilk doz, 22 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

AA

Etiketler: ABD, Johnson&Johnson, Kovid-19, aşı
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir vaka tespit edildi, bir hafta karantina ilan edildi

    Kabine toplantısı merakla bekleniyor

    Liselerde yüz yüze sınav için tarih açıklandı

    Biden: Suudi Arabistan'dan hesap soracağız

    28 Şubat’ın yeni versiyonunu yaşıyoruz

    Hayaller ve gelecekler katledildi

    'Öyle bir otoriter rejime geçiliyor ki...'

    Normalleşme süreci başlıyor

    'Doğu Türkistan araştırılsın'

    2020’nin yangın bilançosu: 29 bin futbol sahası kadar orman yandı

    Türkiye'de 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi

    İstanbul esnafının hali perişan

    Döviz neden yeniden yükseliyor?

    BAE, Arabistan’ın yanında yer aldı

    Tarım arazileri elden gidiyor

    Biden'ın ekonomik destek paketine onay çıktı

    Yemen'den Suudi Arabistan'a destek

    Türk Tabipler Birliği: Vak’alar artarken, açılma cinayettir

    Necmettin Erbakan anılıyor

    Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları

    En Çok Okunanlar

    Genel

    28 Şubat’ın yeni versiyonunu yaşıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ta Yeni Asya
    Ahmet BATTAL

    Yönetimde adaletten şaşınca
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    24 yıl sonra 28 Şubat
    Misbah ERATİLLA

    İlyas-ı Habir niçin hiç mutlu olamadı?
    Adnan NACİR

    Yeeeni Türkiye…
    Rifat OKYAY

    Bir değişik imtihan
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kara kışlar ve Yeni Asya
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararları netice verdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.