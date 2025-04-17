ABD'li senatör Welch: Filistin destekçisi Mahdawi'nin gözaltına alınması "insanlık dışı"

ABD'de Demokrat senatör Peter Welch, dün New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Filistin kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi'nin, ABD vatandaşlığı için göçmenlik ofisinde işlem yaptığı sırada gözaltına alınmasını "insanlık dışı" olarak tanımladı.

Obama'dan, Trump'ın hedef aldığı Harvard Üniversitesine destek

Trump, Harvard'ı hedef aldı: Gerekçe Filistin'e destek gösterileri! Welch, sosyal medya platformu X üzerinden ABD'de gözaltına alınan Mahdawi'ye ilişkin paylaşımda bulundu. Mahdawi'nin göçmenlik ofisinde "vatandaşlık için son işlemleri yaptığı" esnada gözaltına alındığını belirten Welch, bunun "ahlak dışı, insanlık dışı ve yasalara aykırı" olduğunu vurguladı. Welch, Mahdawi'nin ABD'de yasal olarak ikamet hakkına sahip olduğuna işaret ederek, gözaltına alındığı sırada nereye götürüldüğüne veya akıbetine dair herhangi bir bilgi verilmediğini kaydetti. Yasalar çerçevesinde gerekli hukuki sürecin sağlanması gerektiğinin altını çizen Welch, Mahdawi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı. Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı. AA

Okunma Sayısı: 346

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.