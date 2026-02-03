MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Öcalan umuda dönünceye kadar kararımız net

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, “PKK’nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025’ten itibaren verdiği sözlerin arkasında durmuş mudur? Durmuştur. Bölücü terör örgütünün tasfiyesini ve silahların yakılmasını sağlamış mıdır? Sağlamıştır. Bu çağrı, PKK ile birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı olmuş mudur? Olmuştur. Bize de düşen PKK’nın kurucu önderliğine saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” dedi. Haber Merkezi

