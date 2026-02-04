"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Abime hangi enflasyonu vereyim?

Faruk ÇAKIR
04 Şubat 2026, Çarşamba
Üzücü olsa da, enflasyonun kalıcı olduğu bir defa daha anlaşılmış oldu.

Türkiye’yi idare edenler her ne kadar “Bugün yarın enflasyon defteri kapanacak. Tek rakamlı sayılara inecek” dese de bu vaatlere kendilerinin de inanmadığını tahmin etmek lâzım. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayının (2026) enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

Hatırlanacağı üzere 2025 yılı Aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0,89 oranında arttığı açıklanmış ve kamuoyu bu rakama “gerçeği yansıtmıyor” diye itiraz etmişti. Şu bir gerçek ki, son yıllarda açıklanan resmî enflasyon rakamları ile vatandaşın pazarda ve markette karşılaştığı rakamlar arasında uçurum vardır. Bu sebeple haklı itirazlar dile getiriliyor ve enflasyon rakamlarıyla ‘oynamaması’ isteniyor. 

Yeni bir yıla girilmesi ve asgarî ücretin artışı gibi sebeblerle üreticilerin fiyatları arttırması tabiidir. Ancak Ocak 2026’daki enflasyon artışını sadece bu sebebe bağlamak doğru olmaz. Kamuoyundaki umumî kanaat, yeni yılda maaşlara düşük zam vermek için yıllık enflasyon rakamlarının düşük tutulduğu yönündedir. Türkiye’yi idare edenler bu iddiayı inkâr etse de ekseriyet böyle düşünüyor ve bunda da haklıdırlar. Aksi halde yüzde 1’in altında açıklanan Aralık 2025 enflasyonu ile yüzde 5’e yakın açıklanan Ocak 2026 enflasyonu arasındaki farkı izah etmek mümkün olmaz. 

Peki, Ocak 2026 enflasyon rakamları ortadayken hedeflenen 2026 yıllık enflasyonun tutması mümkün müdür? Muhtemelen bundan önce açıklanan hedeflerin tutmaması gibi 2026 hedefleri de tutmayacak. Garip olan, bunu idarecilerin bilmesi ve buna rağmen milleti yanıltmaya devam etmeleridir. 

Şunu da unutmayalım ki ülkemizde açıklanan 2026 Ocak ayı enflasyonu, AB ülkelerinin yıllık enflasyonundan bile fazladır. Bir haber şöyle: “Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Kasım (2025) ayında yüzde 2,1 olarak tespit edildi.” (aa.com.tr, 17 Aralık 2025)

Enflasyonun nasıl düşürüleceğini Türkiye’yi idare edenler de mutlaka biliyor. Mesele, bu bilginin hayata geçirilmemiş olmasıdır. İlk adım olarak ‘hak, hukuk ve adalet yolu’nun tercih edilmesi lâzım. İkinci olarak da devletteki israfa hemen son verilmeli. Bunlar yapılırsa ülkemiz de ‘enflasyon canavarı’nı mağlup etmiş olur.

Milletin enflasyon altında ezilmesinden zevk alan idarecilere tekrar hatırlatalım: Hamiyet davasında samimiyseniz tez elden milleti yanıltmaktan vazgeçin ve ‘adalet yolu’nu tercih edin. Başka türlü enflasyon canavarını mağlup etmek mümkün olmayacak...

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pahalılık dünya ortalamasının 9 katı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Öcalan umuda dönünceye kadar kararımız net

    Kredi kartı limitlerinin düşürülmesine tepki: Kayıt dışılığı arttırır

    Sanayide çarklar dönmekte zorlanıyor

    Otomobilde 2026 yılına hızlı başlangıç: Hangi araç çeşitleri daha fazla ilgi gördü?

    'ABD ile müzakere için talimat verdim'

    Kırklareli'nin bazı ilçelerde eğitime ara verildi

    22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyon: 96 şüpheli yakalandı

    Dünya genelinde Epstein depremi ve art arda istifalar: "Bu durum akıl almaz ve son derece endişe verici"

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: Yıllık %30,65 - Ocak: %4,84 - ENAG: Yıllık 53,42 - Ocak: %6,32

    Gazze, Almanya için demokrasi turnusolu oldu

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışına dikkat!

    Sakarya'da özel kız öğrenci yurdunda tüp patladı

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak

    Gerçek itibar kanaattedir

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.