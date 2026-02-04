Abime hangi enflasyonu vereyim?

Üzücü olsa da, enflasyonun kalıcı olduğu bir defa daha anlaşılmış oldu.

Türkiye’yi idare edenler her ne kadar “Bugün yarın enflasyon defteri kapanacak. Tek rakamlı sayılara inecek” dese de bu vaatlere kendilerinin de inanmadığını tahmin etmek lâzım.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayının (2026) enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

Hatırlanacağı üzere 2025 yılı Aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0,89 oranında arttığı açıklanmış ve kamuoyu bu rakama “gerçeği yansıtmıyor” diye itiraz etmişti. Şu bir gerçek ki, son yıllarda açıklanan resmî enflasyon rakamları ile vatandaşın pazarda ve markette karşılaştığı rakamlar arasında uçurum vardır. Bu sebeple haklı itirazlar dile getiriliyor ve enflasyon rakamlarıyla ‘oynamaması’ isteniyor.

Yeni bir yıla girilmesi ve asgarî ücretin artışı gibi sebeblerle üreticilerin fiyatları arttırması tabiidir. Ancak Ocak 2026’daki enflasyon artışını sadece bu sebebe bağlamak doğru olmaz. Kamuoyundaki umumî kanaat, yeni yılda maaşlara düşük zam vermek için yıllık enflasyon rakamlarının düşük tutulduğu yönündedir. Türkiye’yi idare edenler bu iddiayı inkâr etse de ekseriyet böyle düşünüyor ve bunda da haklıdırlar. Aksi halde yüzde 1’in altında açıklanan Aralık 2025 enflasyonu ile yüzde 5’e yakın açıklanan Ocak 2026 enflasyonu arasındaki farkı izah etmek mümkün olmaz.

Peki, Ocak 2026 enflasyon rakamları ortadayken hedeflenen 2026 yıllık enflasyonun tutması mümkün müdür? Muhtemelen bundan önce açıklanan hedeflerin tutmaması gibi 2026 hedefleri de tutmayacak. Garip olan, bunu idarecilerin bilmesi ve buna rağmen milleti yanıltmaya devam etmeleridir.

Şunu da unutmayalım ki ülkemizde açıklanan 2026 Ocak ayı enflasyonu, AB ülkelerinin yıllık enflasyonundan bile fazladır. Bir haber şöyle: “Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Kasım (2025) ayında yüzde 2,1 olarak tespit edildi.” (aa.com.tr, 17 Aralık 2025)

Enflasyonun nasıl düşürüleceğini Türkiye’yi idare edenler de mutlaka biliyor. Mesele, bu bilginin hayata geçirilmemiş olmasıdır. İlk adım olarak ‘hak, hukuk ve adalet yolu’nun tercih edilmesi lâzım. İkinci olarak da devletteki israfa hemen son verilmeli. Bunlar yapılırsa ülkemiz de ‘enflasyon canavarı’nı mağlup etmiş olur.

Milletin enflasyon altında ezilmesinden zevk alan idarecilere tekrar hatırlatalım: Hamiyet davasında samimiyseniz tez elden milleti yanıltmaktan vazgeçin ve ‘adalet yolu’nu tercih edin. Başka türlü enflasyon canavarını mağlup etmek mümkün olmayacak...