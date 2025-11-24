"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Ayasofya Camiinde restorasyon tartışması

24 Kasım 2025, Pazartesi 17:00
İstanbul’un 1500 yıllık mirası Ayasofya-i Kebir Camii, ana kubbe güçlendirme projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkan görüntüler sebebiyle yeniden tartışmaların merkezine oturdu.

Restorasyon ekibinin, ağır tonajlı kamyonları ve dev vinçleri İmparator Kapısı’ndan içeri sokarak cami içine kadar taşıdığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.  Videolarda görülen 15 tonluk kamyonlar ve vinç platformları, zemine yerleştirilen özel taşıyıcı plakalar üzerinde caminin ana girişinden içeri alınırken, pek çok kullanıcı bunu “tarihî dokunun riske atılması” olarak yorumladı.

“Zemin zarar görür” uyarısı

Karar’ın haberine göre, kültürel miras uzmanları, Ayasofya’nın zemin yapısının ve narteks girişlerinin tarihi açıdan son derece hassas olduğuna dikkat çekerek ağır tonajlı araçların, zemindeki taş döşemeleri ve alt katmanları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Buna karşın yetkililer, kullanılan platformların zemine yük bindirmeyecek şekilde tasarlandığını savunuyor. Görüntülerin yayılması sonrası kamuoyunda artan tepkiye karşın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

    Demokrat Parti, komisyondan çekildi

    Merz: Ukrayna toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

    “Dünya büyük bir uyanış yaşıyor”

    Bursa-Orhangazi'de 23 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle tedavi altına alındı

    MSB: Düşen kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı

    İsrail hapishanelerinde sistematik işkence var

    Mehmet Tezkan: Erdoğan böyle bir tablo istememişti

    Türkiye’nin 2 tekstil devi iflas etti

    Ayasofya Camiinde restorasyon tartışması

    Çin, 2026'nın başında Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak

    Malezya'da sellerden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi

    Katliamın son bilançosu: 70 bin ölü

    "Ukrayna liderliği çabalarımız için hiçbir minnet duymadı”

    Meteoroloji Batı Karadeniz'i uyardı

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması

    Erdoğan neden susuyor?

    İsrail, Beyrut’u da vurdu: 5 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.