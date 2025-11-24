Ayasofya Camiinde restorasyon tartışması

İstanbul’un 1500 yıllık mirası Ayasofya-i Kebir Camii, ana kubbe güçlendirme projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkan görüntüler sebebiyle yeniden tartışmaların merkezine oturdu.

Restorasyon ekibinin, ağır tonajlı kamyonları ve dev vinçleri İmparator Kapısı’ndan içeri sokarak cami içine kadar taşıdığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videolarda görülen 15 tonluk kamyonlar ve vinç platformları, zemine yerleştirilen özel taşıyıcı plakalar üzerinde caminin ana girişinden içeri alınırken, pek çok kullanıcı bunu “tarihî dokunun riske atılması” olarak yorumladı.

“Zemin zarar görür” uyarısı

Karar’ın haberine göre, kültürel miras uzmanları, Ayasofya’nın zemin yapısının ve narteks girişlerinin tarihi açıdan son derece hassas olduğuna dikkat çekerek ağır tonajlı araçların, zemindeki taş döşemeleri ve alt katmanları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Buna karşın yetkililer, kullanılan platformların zemine yük bindirmeyecek şekilde tasarlandığını savunuyor. Görüntülerin yayılması sonrası kamuoyunda artan tepkiye karşın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi