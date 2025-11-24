Katliamın son bilançosu: 70 bin ölü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan ölü ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7 Filistinlinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 318 kişinin öldüğü, 788 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne Ekim 2023’te başladığı saldırılarda ölenlerin sayısının ise 69 bin 733’e, yaralıların sayısının 170 bin 863’e yükseldiği aktarıldı.

Hamas’tan garantörlere acil müdahale çağrısı

Hamas, İsrail’in 10 Ekim’deki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli şehirlerine düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv yönetiminin ateşkesi baltalama girişimlerine karşı ABD ve arabulucuları harekete geçmeye çağırdı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Arabulucular ve ABD yönetimi, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi baltalamaya yönelik girişimlerine karşı çıkma sorumluluğuna sahiptir” ifadesi kullanıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin “savaş suçlusu” olarak tanımlandığı açıklamada, üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes ile fiili durumu dayatma girişimlerinin reddedildiği belirtilerek, “Arabulucuları acilen müdahale etmeye ve bu ihlalleri derhal durdurmak için baskı yapmaya çağırıyoruz” denildi.

Filistin G20 sonuç bildirisinde yer aldı

ABD’nin itirazına karşı Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi liderler tarafından kabul edildi. G20’de ilk kez Filistin’in diğer çatışmalarla birlikte aynı cümlede zikredildiği bildiride, “Sudan’da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, İşgal altındaki Filistin topraklarında, Ukrayna’da ve dünyadaki diğer çatışmaların sona erdirilmesi için adil, kapsamlı ve kalıcı barış için çalışacağız” denildi. Bildiride, BM Şartı uyarınca tüm devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğine işaret edilerek, zorla toprak kazanımına yönelik güç kullanımının uluslararası hukukla bağdaşmadığı ifade edildi.