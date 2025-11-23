Öcalan’la görüşmenin demokrasiye ne faydası var?

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise konu ile ilgili, “TBMM’de kurulan ilgili komisyonun İmralı adasına giderek PKK lideri Öcalan’la görüşmesinin Türkiye’nin demokrasisine ve anayasal bir hukuk devleti olma iddiasına katkı sağlamak bir yana bu ilkeleri daha fazla aşındıracak ve Kürt sorununun çözümüne yönelik çabalara da ek bir bagaj yükleyecek nitelikte bir yöntemdir” dedi.

İki temel problem olduğunu ifade eden Yeneroğlu şunları söyledi: “İktidar ve Komisyon çoğunluğunda böyle bir bakış yok; olduğuna dair bir şey de duymadık. Kürt meselesi ile ilgili atılması gereken herkesçe malum hukukî ve demokratik reformların müzakeresinin muhatabı PKK lideri Abdullah Öcalan olabilir mi? Yani TBMM komisyonu, demokratik hukuk devletinin ertelenen zorunlu gereklerini veya başka bir ifadeyle çalışmak istemedikleri dersi on binlerce insanın ölümünden sorumlu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezaevinde tutulan Öcalan’dan mı duymak/öğrenmek istemektedir? Bu durumda bir kişi baş demokratik müzakereci olarak bir muhatap olabilir mi?” Mehmet Kara-Ankara

