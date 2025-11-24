"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Malezya'da sellerden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi

24 Kasım 2025, Pazartesi 11:33
Malezya'nın yedi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinden yaklaşık 11 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Bernama ajansının haberine göre, Kelantan, Penang, Perlis, Perak, Selangor, Kedah ve Terengganu eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketlerinden toplam 10 bin 922 kişi etkilendi.

Yetkililer, sel felaketinden en çok etkilenen eyaletin Kelantan olduğunu belirterek, bu eyaletteki 3 bin 22 aileden 8 bin 248 kişinin geçici yardım merkezlerinde kaldığını aktardı.

Bölgede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğünü vurgulayan yetkililer, Kelantan'daki durumun kritik olduğunu ifade etti.

Penang, Perlis, Perak, Selangor, Kedah ve Terengganu eyaletlerinde de çok sayıda kişi sel felaketinden etkilendi.

Sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde acil müdahale ve yardım çalışmaları devam ediyor.

AA

