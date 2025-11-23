ABD’li doktora Gazze yasağı

İsrail’in Gazze’de yaralanan Filistinlileri ameliyat etmek üzere bölgeye gitmek isteyen, karın yaralanmaları ve rehabilitasyonu konusunda uzman ABD’li Doktor Feroze Sidhwa’nın giriş iznini hiçbir gerekçe göstermeden iptal ettiği bildirildi.

Haaretz’in haberine göre MedGlobal ekibiyle Ürdün’e geçen Sidhwa, COGAT’ın iki hafta önce verdiği ön onaya rağmen 12 Kasım’da Gazze’ye alınmayacağı yönünde bilgilendirildi. Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde ameliyatlar yapması ve sağlık personeline eğitim vermesi planlanan Sidhwa’nın engellenmesi, on binlerce yaralı ve binlerce çocuğun acilen ihtiyaç duyduğu kritik tıbbi müdahalelerin yapılamamasına yol açıyor. İsrail’in uluslararası doktorların girişini sistematik biçimde engellediği, bunun çok sayıda Filistinli yaralının ölümüne neden olduğu belirtilirken, İsrailli yetkililer karar hakkında açıklama yapmadı. AA

