ABD, Suriye'de üs kuruyor

ABD güçleri, Haseke'de 2 bölgede yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlattı.

Suriye'de petrol sahalarında yerleşmeye öncelik veren ABD güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde 2 bölgede yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlattı. Suriye'deki zengin petrol sahaları, iç savaşın en önemli aktörlerinden ABD ile Rusya'nın çekişmesine sahne oluyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 5 kez keserek dönmelerine sebep olmuştu. AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerleri, Rusların petrol sahasına son günlerdeki ulaşma girişimlerine eş zamanlı olarak, Haseke'nin 40 kilometre kuzeydoğusunda, Rümeylan sahasına giden yolun üzerindeki Tel Berrak beldesinde üs kurma çalışmaları başlattı. ABD ordusu, bu amaçla son bir haftada, Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden iş makinası ve inşaat malzemesini Tel Berrak'a gönderdi. Belde merkezinin ortasındaki kuleye bayraklarını çeken ABD güçleri, üssün kurulacağı bölgede de helikopterlerle keşif uçuşları yaptı. Üs kurmakla görevli iş makineleri ise beldenin kuzeyinde pazartesi gününden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. AA

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