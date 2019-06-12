ABD, Suriye rejimini destekleyen 13 şirkete yaptırım uygulayacak

ABD Hazine Bakanlığı, başta Samer Foz adlı Suriyeli işadamı olmak üzere toplam 3 kişi ve 13 kuruluşu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimini destekledikleri ve İran’dan petrol ithalatı yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Samer Foz ve akrabalarının kendilerine ait inşaat firmaları vasıtasıyla Suriye'deki savaştan finansal olarak yararlandığını dile getirerek, “Bu Suriye oligarşisi, sivilleri katleden Esad rejimini doğrudan destekliyor ve rejim vahşetinden kaçan sivillerden çalınan arazilerde lüks yapılar inşa ediyor” açıklamasında bulundu. Yaptırımlar, Avrupa Birliği’nin (AB) ocak ayında çoğuna yaptırım uyguladığı 3 kişi ve 13 kuruluşu kapsıyor. Bunlar arasında, Samer Foz’un tahıl, şeker ve petrol endüstrisi ekipmanları konusunda uzmanlaşmış şirketleri yöneten kardeşleri Hüseyin ve Amr Foz da yer alıyor. Listede bulunan Lübnan merkezli Synergy SAL ve BS Company isimli şirketler de, ABD’nin İran petrol satışına yönelik yaptırımlarını sıkılaştırdığı bir dönemde İran ham petrolünü Suriye'ye ithal etmekle suçlanıyor. Yaptırımlar listesine dahil edilen kuruluşlar arasında, doğrudan Samer Foz tarafından yönetilen Lübnan merkezli Lana TV ve Şam'daki Four Seasons Oteli de yer alıyor. Avrupa Konseyi, bu yıl ocak ayında Suriye rejimi ve işbirlikçilerine uyguladığı Avrupa yaptırımları listesine 11 işadamı ve 5 şirketi ekleme kararı almıştı. Karara ilişkin yapılan açıklamada, listeye alınan işadamları ve şirketlerin lüks gayrimenkul projeleri ve diğer rejimi destekleyen projelerde yer aldıklarına dikkat çekilmişti. Yaptırım listesindeki rejim yanlısı 76 şirket ve 274 kişiye seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı ifade edilmişti. Avrupa’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları 2011 yılında başladı ve her yıl liste güncelleniyor.

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