"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

ABD, Suriye rejimini destekleyen 13 şirkete yaptırım uygulayacak

12 Haziran 2019, Çarşamba 19:41
ABD Hazine Bakanlığı, başta Samer Foz adlı Suriyeli işadamı olmak üzere toplam 3 kişi ve 13 kuruluşu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimini destekledikleri ve İran’dan petrol ithalatı yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Samer Foz ve akrabalarının kendilerine ait inşaat firmaları vasıtasıyla Suriye'deki savaştan finansal olarak yararlandığını dile getirerek, “Bu Suriye oligarşisi, sivilleri katleden Esad rejimini doğrudan destekliyor ve rejim vahşetinden kaçan sivillerden çalınan arazilerde lüks yapılar inşa ediyor” açıklamasında bulundu.

Yaptırımlar, Avrupa Birliği’nin (AB) ocak ayında çoğuna yaptırım uyguladığı 3 kişi ve 13 kuruluşu kapsıyor.

Bunlar arasında, Samer Foz’un tahıl, şeker ve petrol endüstrisi ekipmanları konusunda uzmanlaşmış şirketleri yöneten kardeşleri Hüseyin ve Amr Foz da yer alıyor.

Listede bulunan Lübnan merkezli Synergy SAL ve BS Company isimli şirketler de, ABD’nin İran petrol satışına yönelik yaptırımlarını sıkılaştırdığı bir dönemde İran ham petrolünü Suriye'ye ithal etmekle suçlanıyor.

Yaptırımlar listesine dahil edilen kuruluşlar arasında, doğrudan Samer Foz tarafından yönetilen Lübnan merkezli Lana TV ve Şam'daki Four Seasons Oteli de yer alıyor.

Avrupa Konseyi, bu yıl ocak ayında Suriye rejimi ve işbirlikçilerine uyguladığı Avrupa yaptırımları listesine 11 işadamı ve 5 şirketi ekleme kararı almıştı.

Karara ilişkin yapılan açıklamada, listeye alınan işadamları ve şirketlerin lüks gayrimenkul projeleri ve diğer rejimi destekleyen projelerde yer aldıklarına dikkat çekilmişti.

Yaptırım listesindeki rejim yanlısı 76 şirket ve 274 kişiye seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı ifade edilmişti.

Avrupa’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları 2011 yılında başladı ve her yıl liste güncelleniyor.

Etiketler: ABD, Suriye, yaptırım
Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan: Türkiye S-400 sistemini almıştır, biz bu işi bitirdik

    Fransa'da Müslümanlar hakkında yeni reform paketi

    Kredi kartlarında taksit sınırı artırıldı

    Türkiye Küresel Barış Endeksi'nde sondan 12. sırada

    'Uluslararası toplumdaki bölünmüşlük, savaşları büyütüyor'

    Türkiye ile KKTC'nin ortak askeri tatbikatı sona erdi

    Karamollaoğlu: Devlet aşiret yönetir gibi yönetilmez

    Kılıçdaroğlu: 23 Haziran hakkı sahibine teslim etme seçimidir

    Tunceli şehidi Ökkeş Ede ebediyete uğurlandı

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu

    Zarif: BAE bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor

    Beşiktaş'taki terör saldırısının faillerinden biri yakalandı

    Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 37 ölü

    Ruhani: ABD yaptırımları gücünü kaybetti

    YSK, AKP'nin itirazını reddetti

    NY Times bundan sonra siyasi karikatür yayımlamayacak

    Hulusi Akar'dan 'mektup' yorumu: Müttefiklik ruhuna uygun değil

    Dünyada enerji tüketimi artışta

    'Dev final için İstanbul'a 50 bin İngiliz gelecek'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    YKS’ye girecekler dikkat!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasete 31 Mart ayarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şerrinden Allah’a sığındığımız siyaset
    Süleyman KÖSMENE

    Tekfire cür’et edenler düşünsünler
    Genel

    Emaneti ehline vermemek zulümdür
    Risale-i Nur'dan

    İman ilmi, ekmek ve su gibidir
    Genel

    'Dev final için İstanbul'a 50 bin İngiliz gelecek'
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Asırlık kadın-aile serencamımız
    Genel

    Yiyecek arzusu giderilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.