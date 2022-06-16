ABD: Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerinin çözüleceği ve söz konusu iki ülkenin İttifaka katılacağı konusunda iyimser oldukların belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcülüğü görevinden ayrılıp Beyaz Saray'a geçtikten sonra Kirby ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Başkan Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik açıkladığı 1 milyar dolarlık savunma yardımını ve 250 milyon dolarlık insani yardımı değerlendiren Kirby gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin bugünkü değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kirby, "Bu meselelerin çözüleceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağı konusunda iyimseriz." ifadesini kullandı. Kirby, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda bir zaman veremeyeceğini ancak bu konuda çalıştıklarını belirterek "Her iki ülkenin de Türkiye ile bu konuları çözmek için doğrudan çalıştığını biliyoruz. Şu noktada, yorumu da bu egemen ülkelere bırakmak en iyisi." dedi. AA

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