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21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Adalet istiyoruz

21 Şubat 2024, Çarşamba 15:22
Uluslararası Adalet Divanı’ndaki duruşmada söz alan Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı el-Maliki, uluslararası toplumdan Filistinliler için adalet istediklerini ifade ederek, “Gazze’de soykırım yapan İsrail’in cezasızlığını sona erdirmek, ahlâkî, siyasî ve hukukî bir zorunluluktur” dedi.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail’in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının ele alındığı duruşmaların ardından basın açıklaması yapan, BM’nin en üst düzey mahkemesinin önünde uluslararası toplumdan Filistinliler için adalet isteyen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, “Hukukun gücü galip gelmelidir. İsrail’in işgalinin yasa dışı olduğunu ilan edilmelidir. İşgal, derhal, tamamen ve koşulsuz olarak durdurulmalıdır. Halkımızı gereğinden çok daha uzun süre esir kılan çifte standartlara son vermenin zamanı gelmiştir” dedi. Gazze’de “onlarca yıldır süren cezasızlık ve eylemsizliğin sonucu olarak soykırım yaşandığını” da ifade eden Maliki, “İsrail’in cezasızlığını sona erdirmek, ahlaki, siyasi ve hukuki bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Apartheid rejimi

İsrail’in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamaları hakkında Divan’ın hukuki görüşünü bildireceğini söyleyen Maliki, “Halkımızın çektiği tüm acıların kaynağı, hukuksuz ve kolonyal işgal ve (İsrail’in) apartheid rejimidir.” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Maliki, UAD’nin, bekledikleri üzere İsrail’in işgalinin yasa dışı olduğunu ilan etmesi durumunda, bu tespitin hayata geçirilmesi ve gereğinin yapılması yükümlülüğünün devletlerde olduğunu kaydederek, “Bu süreç, işgalin derhal, koşulsuz ve tamamen sona erdirilmesine yardımcı olacaktır. Ve Filistin halkının, uluslararası hukuka uygun olarak belirlenen sınırlar içerisinde İsrail’in yanı sıra, kendi devletinde kendi kaderini tayin etme ve ulusal bağımsızlık gibi devredilemez haklarını gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Bu karar hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin nihayet barış, karşılıklı güvenlik ve haysiyet içinde yan yana yaşamalarına yardımcı olabilir. Adalet yerini bulmalıdır. Bunun peşinde yorulmadan ve kararlılıkla koşmaya devam edeceğiz. Filistin ve Filistin halkı, dünyanın bu adalet yürüyüşünde yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

AA

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