"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Gazze, insanlığın imtihanıdır

26 Eylül 2025, Cuma
Eyüpsultan’da düzenlenen “Filistin’e destek” mitinginde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Gazze bugün sadece bir coğrafya değildir. Gazze insanlığın sınavıdır” dedi.

CHP tarafından Eyüpsultan’da “Filistin’e destek” mitingi düzenlendi. Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, insanlık ayıbının, dramının, soykırımın yaşandığı Filistin’de, Gazze’de çarpan yürekler için 56. buluşmalarını Filistin için yaptıklarını söyledi.

Bugün mazlumların yanında durmaya, haksızlığa, katliama, soykırıma itiraz etmeye geldiklerini belirten Özel, “Bugün buraya 710 gündür Gazze’de devlet eliyle yapılan bir soykırıma, buna yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde tarihin doğru tarafında olmaya, katliamın karşısında durmaya geldik.” dedi.

Gazze sadece bir coğrafya değil

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazze’de aylardır insanlığın yüzünü kızartacak zulümlerin icat edildiğini ifade etti. On binlerce insanın Gazze’de katledildiğini dile getiren Uysal, “Çocuk kadın demeden insanlar katlediliyor. Çocukların açlıktan öldüğü, annelerin kollarında evlatsız kaldığı, şehirlerin harabeye çevrildiği, insanlığın tüm değerlerinin ayaklar altına alındığı bir manzarayla karşı karşıyayız. Gazze bugün sadece bir coğrafya değildir. Gazze insanlığın sınavıdır.” diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise tarihe not düşmek için bugün İstanbul’da olduklarını kaydetti. Arıkan, “Milliyetçi, sosyalist, muhafazakâr veya liberal milyarlarca insanın ağzından tek bir söz yükseliyor, nehirden denize özgür Filistin...” şeklinde konuştu.

***

“Filistin meselesi insanlığın ortak meselesidir”

Mitinge katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinliler için Eyüpsultan’da bulunduklarını belirterek, “Bu muhteşem meydandan Gazze’ye selâm olsun. Selâm olsun Gazze için direnenlere, selâm olsun dünyanın dört bir yanında Gazze için sesini yükseltenlere. Filistin meselesi insanlığın ortak meselesidir. Gazze’de yaşananlar siyasetin konusu değildir. Gazze’de yaşananlar insanlığın konusudur” diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 82
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    UEFA, İsrail'e men cezasını görüşmek üzere toplanacak - "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

    Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

    Bursa'nın ana barajlarında 12 günlük su kaldı

    Gazze'ye son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendi

    İsrail Yemen'e saldırdı: Ölü sayısı 9'a çıktı

    Microsoft'tan İsrail Savunma Bakanlığına kısıtlama

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze, insanlığın imtihanıdır

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    İİT, İspanya'ya taşınsın!

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın

    İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

    Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kamuoyuna açıklama
    Genel

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi
    Genel

    İİT, İspanya'ya taşınsın!
    Genel

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor
    Genel

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Uşak Kitap Fuarında
    Genel

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.