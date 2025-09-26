Gazze, insanlığın imtihanıdır

Eyüpsultan’da düzenlenen “Filistin’e destek” mitinginde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Gazze bugün sadece bir coğrafya değildir. Gazze insanlığın sınavıdır” dedi.

CHP tarafından Eyüpsultan’da “Filistin’e destek” mitingi düzenlendi. Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, insanlık ayıbının, dramının, soykırımın yaşandığı Filistin’de, Gazze’de çarpan yürekler için 56. buluşmalarını Filistin için yaptıklarını söyledi.

Bugün mazlumların yanında durmaya, haksızlığa, katliama, soykırıma itiraz etmeye geldiklerini belirten Özel, “Bugün buraya 710 gündür Gazze’de devlet eliyle yapılan bir soykırıma, buna yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde tarihin doğru tarafında olmaya, katliamın karşısında durmaya geldik.” dedi.

Gazze sadece bir coğrafya değil

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazze’de aylardır insanlığın yüzünü kızartacak zulümlerin icat edildiğini ifade etti. On binlerce insanın Gazze’de katledildiğini dile getiren Uysal, “Çocuk kadın demeden insanlar katlediliyor. Çocukların açlıktan öldüğü, annelerin kollarında evlatsız kaldığı, şehirlerin harabeye çevrildiği, insanlığın tüm değerlerinin ayaklar altına alındığı bir manzarayla karşı karşıyayız. Gazze bugün sadece bir coğrafya değildir. Gazze insanlığın sınavıdır.” diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise tarihe not düşmek için bugün İstanbul’da olduklarını kaydetti. Arıkan, “Milliyetçi, sosyalist, muhafazakâr veya liberal milyarlarca insanın ağzından tek bir söz yükseliyor, nehirden denize özgür Filistin...” şeklinde konuştu.

“Filistin meselesi insanlığın ortak meselesidir”

Mitinge katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinliler için Eyüpsultan’da bulunduklarını belirterek, “Bu muhteşem meydandan Gazze’ye selâm olsun. Selâm olsun Gazze için direnenlere, selâm olsun dünyanın dört bir yanında Gazze için sesini yükseltenlere. Filistin meselesi insanlığın ortak meselesidir. Gazze’de yaşananlar siyasetin konusu değildir. Gazze’de yaşananlar insanlığın konusudur” diye konuştu.