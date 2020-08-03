Afganistan'da cezaevine saldırı: 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 kişi öldü.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi. Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü ve operasyonun devam ettiğini belirtti. Hogyani, saldırılarda 13 kişinin öldüğünü, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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