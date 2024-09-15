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15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

AİHM kararları acilen uygulanmalı

15 Eylül 2024, Pazar 16:11
AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ (AKPM) TÜRKİYE RAPORTÖRÜ STEFAN SCHENNACH, TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN, “TÜRK YETKİLİLERİNE, AİHM KARARLARININ UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ GECİKMEKSİZİN ALMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDUM” AÇIKLAMASINI YAPTI.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach, 2022’de Türkiye’ye yönelik başlatılan ihlal prosedürü kapsamında Türkiye ziyaretine ilişkin, “Türk yetkililerine, Kavala ve Demirtaş ile ilgili AİHM kararlarının uygulanması için gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaları çağrısında bulundum. Bu davaların çözümünün, tarafsız ve siyasi baskıdan uzak olması gereken ve Bakanlar Komitesi’nin gerekliliklerine uygun hukuki bir çözüm bulma kapasitesine sahip olan Türk yargısının elinde olduğunu vurguladım” açıklamasını yaptı.

Schennach, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasındaki anlaşmazlığı değerlendirirken, “AYM yargıçlarıyla yaptığım görüşmede bu konuyu gündeme getirdim ve onlar da bu davadaki kararlarının bağlayıcı olduğunu ve uyumsuzluğun davayı yeniden açmayı reddeden ilk derece mahkemesinin kararından kaynaklandığını vurguladılar” ifadelerini kullandı.

“HSK üyeleri Avrupa standartlarıyla uyumlu değil”

Yargının bağımsızlığına ilişkin sorunlar başlığında Schennach, AKPM’nin geçmiş kararlarında Cumhurbaşkanlığı sistemini oluşturan anayasa değişikliklerinin özellikle Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısı nedeniyle kuvvetler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını güvence altına almadığının belirtildiğini anımsattı.

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