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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

AİHM Kırım'da Rusya'nın yaptığı ihlalleri görüştü

11 Eylül 2019, Çarşamba 15:16
Ukrayna’nın Kırım’daki insan hakları ihlalleri ile ilgili Rusya aleyhine 2014 yılında yaptığı şikayet, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi’nde görüşüldü.

AİHM’de bugün görülen dava, Ukrayna’dan yapılan 5 binin üzerindeki bireysel başvuru için emsal oluşturması için büyük önem taşıyor.

AİHM’in ilgili dairesi, bireysel değil devlet başvurusu olması itibarı ile karışık ve zor bir yargı süreci içermesi dolayısıyla kendisinin yargılama hakkından feragat ederek, davanın 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’de görülmesini kararlaştırmıştı.

Duruşmada Ukrayna’nın avukatları, Rusya’nın 27 Şubat 2014 tarihinden itibaren Kırım Özerk Cumhuriyeti ile Ukrayna’nın toprağı olarak değerlendirilen Sivastopol kentinde yargı yetkisini elinde bulundurduğu için buradaki insan hakları ihlallerinde sorumlu olduğu görüşünü dile getirdi.

Ukrayna hükümetinin avukatları, Rusya’nın burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) bir çok maddesinin Moskova tarafından ihlal edildiği şikayetinde bulundu.

Avukatlar, AİHS’nin yaşam hakkı, kötü muamele ve işkencenin yasaklanması, özgürlük ve güvenlik, adil yargılama, özel yaşama saygı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade ve düşünce özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma hakkıyla ilgili maddeleriyle birlikte mal ve mülkiyet hakkının korunması, eğitim hakkı, serbest dolaşım hakkıyla ilgili ek protokollerin de Moskova tarafından ihlal edildiğini bildirdi.

Rusya’nın burada Ukraynalı sivil ve askerleri öldürdüğü şikayetinde bulunan avukatlar, yine Rusya’nın Ukrayna yargısını hiçe sayıp, buradaki mahkum ettiği kişileri kendi topraklarına gönderdiğini bildirdi.

Rusya’nın avukatları ise Kırım ve Ukrayna topraklarında yaşayanların demokratik seçimle Rusya’ya bağlanma kararı aldıkları görüşünü tekrarlayarak, Moskova’nın bu topraklarda insan hakları ihlallerinde bulunduğu yolundaki şikayetleri reddetti.

Duruşmada tarafların görüşlerini dinleyen AİHM’in Büyük Dairesi, kararını ileri bir tarihte verecek.

Rusya’nın Kırım’ı tek taraflı ilhakı Avrupa Birliği ve AİHM’in bünyesinde yer aldığı Avrupa Konseyi’nde tepkiyle karşılanmış ve iki kurum da Moskova aleyhine bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ukrayna, Rusya, AİHM
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