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5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bahçelievler'de inşaatın temel kazısında göçük!

05 Kasım 2026, Perşembe 14:02
Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. AFAD ekipleri toprak altında bulundukları tahmin edilen iki kişiden birini kurtardı. Diğer kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Bahçelievler'de inşaatta meydana gelen toprak kayması sebebiyle göçük altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı.

Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu göçük altında kalan işçilerden biri kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, inşaatın çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

AA

Etiketler: Bahçelievler, inşaat temel kazısı, göçük
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