Aileler desteklenmeli

UNICEF, çocukların sağlıklı gelişimi için sevgi dolu aile ortamının önemine dikkat çekerek, çocuk yetiştiren ebeveynlere ekonomik ve sosyal destek sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların sağlıklı gelişimi için sevgi dolu aile ortamında büyümelerinin önemini vurgulayarak, çocuk yetiştirirken yalnız kalan ebeveynlere destek çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM), ailelerin ve ebeveynlerin çocukların gelişimindeki kritik rolüne dikkati çekmek amacıyla 1 Haziran’ı 2012’de “Dünya Ebeveynler Günü” ilân etti.

Çocuklar sevgi dolu ortamda büyümeli

UNICEF’ten yapılan açıklamada, çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan ebeveynlere destek çağrısında bulunuldu. Açıklamaya göre çocukların sağlıklı gelişimleri için mutlu aile ortamında, sevgi ve anlayış dolu atmosferde büyümeleri gerekiyor. Çalışmalar, ebeveynlerin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çocuklarının kimlik gelişimi üzerinde belirleyici role sahip olduklarını ortaya koyuyor.

Aileler yalnız bırakılmamalı

Dünya genelinde milyonlarca kişinin çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kaldıkları, ebeveynlerin karşılaştıkları ekonomik ve sosyal zorlukların giderek arttığı belirtilen açıklamada, “Ebeveynlik, tek bir kişinin ya da ailenin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk değildir. Özellikle kırılgan topluluklarda ve insanî kriz bölgelerinde yaşayan ebeveynler en ağır yükü taşımakta, kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmektedir. Çocukların hayata iyi bir başlangıç yapabilmeleri için ebeveynlerin düzenli desteklenmesi, bir devlet ve toplum politikası olmalıdır.” çağrısında bulunuldu.

Malezya’dan çocuklara dijital koruma

Malezya’da 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Ülkede, aralarında Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube’un da bulunduğu çeşitli sosyal medya mecralarının yaş doğrulama sistemi kurması zorunlu hale getirildi. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu, bugün itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında platformlara yaş doğrulama sistemlerinin uygulamaya geçirilmesi için geçiş süresi tanınacağını açıkladı.