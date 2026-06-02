Maldivler de 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini kısıtlayacak

02 Haziran 2026, Salı 14:21
Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi.

Maldivler Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Muizzu, düzenlediği basın toplantısında, çocukların güvenliğini sağlamak için atılacak adımlara ilişkin konuştu.

Ülkede 16 yaş altındaki çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı planladıklarını söyleyen Muizzu, düzenlemenin en geç bir yıl içinde tamamen uygulamaya konacağını belirtti.

Muizzu, hükümetin bu kararına, ülkedeki çocukların sosyal medyada maruz kaldığı istismar, zorbalık ve uygun olmayan içerikleri gerekçe gösterdi.

Sosyal medya kısıtlamasının çocukların güvenliğini sağlamak açısından elzem olduğuna dikkati çeken Muizzu, bu durumun, ülkedeki dijitalleşme çabalarından geri adım attıkları anlamına gelmediğini ifade etti.

Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olurken Endonezya da martta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.

Malezya'da, 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenleme de dün yürürlüğe girmişti.

Polonya, Danimarka, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları atmaya hazırlanıyor.

