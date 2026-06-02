Yolsuzlukta vahim tablo

Küresel yolsuzluk algısı son on yılın en düşük seviyesine inerken, Türkiye 31 puanla “ciddi problemli” ülkeler arasında gösterildi.

Dünyada yolsuzluk algısı yeniden kötüleşme eğilimine girdi. Transparency International’ın 2025 Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre küresel ortalama puan 42’ye gerileyerek son 10 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

Visual Capitalist tarafından haritalandırılan veriler, kamu sektöründe yolsuzluk algısının yalnızca otoriter ya da kırılgan devletlerde değil, gelişmiş demokrasilerde de sorun olmaya devam ettiğini gösterdi.

Endeks, ülkeleri 0 ile 100 arasında puanlıyor. 0 puan “çok yolsuz”, 100 puan ise “çok temiz” kamu sektörü algısını ifade ediyor.

Türkiye “ciddî problemli” ülkeler arasında

Karar’ın haberine göre endeksin Türkiye cephesinde ise tablo karamsar. Visual Capitalist tarafından haritalandırılan verilere göre Türkiye, 100 üzerinden yalnızca 31 puan alarak 182 ülke ve bölge arasında 124. sırada konumlandı. Türkiye bu puanla, hem 42 olan küresel ortalamanın hem de bölgesel rakiplerinin gerisinde kaldı. Türkiye haritada koyu renkli “ciddî problemli” (0-39 bandı) ülkeler arasında değerlendirildi. Listenin zirvesinde Danimarka, Finlandiya ve Singapur bulunurken, en düşük puanları Güney Sudan, Somali ve Venezuela aldı.

Demokrasi, hukuk ve sivil alan vurgusu

Raporda yolsuzlukla mücadelede demokratik denge-denetim mekanizmalarının, bağımsız yargının, hür medyanın ve sivil toplumun kritik rolüne dikkat çekildi. Transparency International’a göre birçok ülkede sivil alanın daralması, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskı altında kalması, yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatıyor. Kurum, yolsuzluğun geriletilmesi için yargı sistemlerinin güçlendirilmesi, kamu harcamalarında denetimin artırılması, seçim finansmanında gizli paranın önlenmesi ve medya hürriyetinin korunması gerektiğini belirtiyor.