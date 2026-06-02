"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

2 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Bosna Hersek’teki acı tazelendi

02 Haziran 2026, Salı 14:35
Bosna Hersek’te savaşın başladığı 1992’de Prijedor şehri ve civarında kollarına bağladıkları beyaz kurdele ve evlerine astıkları beyaz çarşaflarla tespit edildikten sonra Sırplar tarafından öldürülen 3 bin 176 sivil başkent Saraybosna’da anıldı.

Ülkede 2012’den beri düzenlenen Beyaz Kurdele Günü anma etkinlikleri kapsamında, başta Prijedor olmak üzere ülke genelinde programlar gerçekleştirildi. Saraybosna’daki anma etkinliğinde üniversite öğrencileri, Ferhadiye Caddesi’nde vatandaşların koluna sembolik olarak beyaz kurdele bağladı. Öğrenciler, Prijedor’da gerçekleştirilen ve sivillerin katledildiği olayı anlatan pankartlar açtı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic de yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayın uluslararası mahkemelerde savaş suçu sayıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Gerçeğe, adalete ve insan onuruna saygı gösterilen bir toplum inşa etmek bizim görevimizdir. Gelecek nesillere savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların hiçbir zaman ve hiçbir yerde tekrarlanmaması gerektiğine dair net mesaj bırakmalıyız.” 

AA

