Fırat taştı, 3 çocuk öldü

Fırat Nehri’ndeki su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ve Rakka bölgelerinde şiddetli sel felâketi yaşandı.

26 Mayıs’tan bu yana etkili olan taşkınlarda 2 bin 400’ü aşkın aile evini terk etmek zorunda kalırken, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed al-Saleh’in ilk saatlerde yaptığı uyarılara rağmen nehirde yüzen 3 çocuk öldü. Suriye Enerji Bakanlığı, taşkınların bölgedeki yoğun yağışlar ve Türkiye’deki baraj kapaklarının açılması sebebiyle meydana geldiğini öne sürdü. Yaşanan felâketi “benzeri görülmemiş bir sel” olarak nitelendiren bakanlık yetkilileri, artan yapısal baskıyı hafifletmek amacıyla Suriye’deki Fırat Barajı’nın tahliye kapaklarının 30 yılı aşkın süredir ilk kez açıldığını duyurdu. Haber Merkezi

