AK Genel Sekreteri'nden YSK Başkanına mektup: Bu, demokrasinin genel prensiplerine aykırı

"YSK’nın ikinci en yüksek oyu alanları, seçimin kazananı olarak tanıma kararını not ettik"

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen ancak daha önce KHK ile kamudaki görevlerinden atılmış olmaları dolayısıyla mazbata verilmeyen belediye başkanlarının durumuna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’e bir mektup yazdı. Adaylara mazbatalarının verilmesi çağrısı yapılan mektupta, hukukun üstünlüğü ilkesinin demokrasinin en temel şartlarından olduğu vurgulandı.

Thorbjorn Jagland’ın konuya ilişkin mektubu şöyle:

"Avrupa Konseyi, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilmiş bazı adayların, mahkemenizce seçilme yeterliliği bulunmadığını açıkladığınıza dair raporlar aldı. Bu nedenle, makamları ve seçimler onlara devredildiği varsayılan görevleri alamıyorlar. Onların yetersizliği belli ki, daha önce olağanüstü hâl altında KHK ile kamu görevlerinden atılmalarına dayandırılıyor.

Bunlar birlikte, bizim anlayışımız, bu adayların tamamının seçimden önce aralarında YSK’nın da bulunduğu çeşitli otoritelerce kontrol edildiği ve onaylandığını gösteriyor. Bu nedenle YSK’nın seçilmiş adayların kendilerine vaadedilen makamlara gelmesine izin vermemesi hukukun üstünlüğüne dair soruları yükseltiyor.

Aynı zamanda, YSK’nın ikinci en yüksek oyu alanları, seçimin kazananı olarak tanıma kararını not ettik. Bu demokrasinin genel prensiplerine aykırılığa gider. Hukukun yasal kesinliği ve öngörülebilirliği, seçim mevzuatı açısından zaruridir. Demokraside seçim kanunlarının amacı, toplumun iradesine saygı gösterilmesini ve engellenmemesini sağlamaktır.

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin önemli bir üyesidir ve halk iradesinin egemenliğine saygı duyulması zaruridir. Bu temel demokrasi prensibinin yıkılmasını görmek, toplumun demokratik kurumlara olan güveninin altını oyar."