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25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Akdeniz, barış denizi olsun

25 Eylül 2020, Cuma
Yunanistan ve Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle açıklama yapan Demokrasi İçin Birlik “Akdeniz barış denizi olsun” dedi. Metne Yunanistan ve Türkiye’den 67 kurum, parti, platform, inisiyatif ve 255 kişi imza attı.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle açıklama yapan Demokrasi İçin Birlik “Akdeniz barış denizi olsun” dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında doğal gaz kaynaklarının paylaşımı nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin çatışmaya dönüşme olasılığı her iki ülkede barıştan yana kişi ve kurumların endişe duymasına neden oluyor. 

Bölgemizde ve dünyada barış egemen olabilir

“Türkiye’de ve Yunanistan’da barıştan yana olanlar, demok- ratlar, ilericiler, sosyalistler, komünistler olarak iki ülke arasındaki gerginliğin çatışmaya dönme ihtimalinden tedirginlik duyuyoruz. 

Gerek kıt’a sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge, gerekse de Akdeniz’in petrol ve doğalgaz kaynakları konusundaki sorunlar barışçı bir biçimde çözülebilir. Ama açgözlü tekeller nedeniyle kavga konusu oluyor. Oysa tekellerin egemenliği altında, ülkelerimizin hiçbir zenginliği  yaşam koşullarımızı iyileştirmedi aksine doğal varlıkların acımasızca sömürülmesi bugün salgınlarla, kuraklıklarla, sellerle dünyamızı tehdit eden iklim yıkımına neden oldu. 

Akdeniz’in paylaşımı kavgasından Türkiye ve Yunanistan halklarının çıkarı yoktur. Bölgemizde ve dünyada barış egemen olabilir. Barış içinde yaşayabilir, doğal zenginlik kaynaklarının çevre tahribatına yol açmadan hangi biçimde değerlendirileceğini birlikte kararlaştırabiliriz. (...) 

Doğalgaz kavgası nedeniyle karşılıklı olarak tırmandırılan milliyetçilik ve silahlanma yarışına son verilmelidir. Bütün olanaklar savaş için değil, halkın ihtiyaçları için kullanılmalıdır.

 İki ülkenin de hükümetlerini barışçıl bir çözüm üzerinde anlaşmaya davet ediyoruz. Barış hayatımızı insanca sürdürebilmenin ve dünyamızı yaşanabilir kılmanın tek yoludur.”

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