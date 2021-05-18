HAREM-İ ŞERİF'TEN ÇİKİN. FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN ETMEKTEN VAZGEÇİN. HASTALİKLİ İŞGALİNİZİ BİTİRİN.

İŞGAL GÖZARDI EDİLİYOR

Ortadoğu uzmanı Alman Prof. Helga Baumgarten: “İsrail'in 50 yıldan fazla bir süredir Filistin’i işgal ettiği, hiçbir halkın ve insanın böyle birşeye dayanamayacağı gerçeği, Almanya, Avrupa ve ABD tarafından gözardı ediliyor.”

FİLİSTİN’LE DİYALOG KURUN

“ABD, Avrupa ve Almanya İsrail’e demeli ki: Filistin liderleriyle diyalog kurun, konuşun. Hamas ile görüşmeyi her türlü kanaldan deneyin. Filistinlileri evlerinden kovmaktan ve sürgün etmekten vazgeçin.”

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Alman Profesörden ABD ve Avrupa’ya çağrı: İsrail’e bunları söyleyin

Ortadoğu Uzmanı Prof. Helga Baumgarten ABD ve Avrupa’ya çağrı yaparak İsrail’i durdurmalarını istedi.

Alman profesör katıldığı bir TV programında şöyle dedi:

Çoğu zaman göz ardı edilen ve bugün sol liberal “Haaretz“ gazetesinin açıkça ortaya yarım yüzyıldır- Filistinlileri işgal ettiği ve hiçbir halkın, toplumun ve hiç bir insanin böyle birşeye dayanamayacağı gerçeğidir. Detaylar, özellikle Almanya ve Avrupa’da genellikle gözardı ediliyor. İsrail ordusu tarafından Filistinlilere karşı sürekli bir şiddet, yerleşimciler tarafından da sürekli siddet ve sürekli ekonomik şiddet, şahısların ordu kontrol noktalarında tutulduğu ve ne zaman devam edebileceği belli olmayan günlük şiddet. Doğu Kudüs’te en son kendi evlerinden atılmak, arazinin kamulaştırılması, evlerin yıkılması gibi. Bütün bunlar, Filistinlileri kırılma noktasina kadar işgal edildiği bir noktaya yol açtı.

Ve bir patlamayla yüzleşmeye gelindi. Talep edilen şey, ABD’nin ve Avrupa tarafında ve en azından Almanya’nın tarafında ilk adımların atılması. Eğer Almanya kendisini israil’in en yakın arkadaşı olarak görüyorsa, o zaman bugün en yakın arkadaşı ile “eğri oturup, doğru konuşmalı! Açık konuşmalı.” Ve bu politikanın başarmak istediğiniz şeyin tam tersine yol açtığını söyleyin!

Haremi Serif’ten çıkın! Filistinlilerle diyaloğa girin. Hamas ile görüşmeyi her türlü kanaldan deneyin, son 15-20 yılda sürekli yapılabilindi! Filistin liderleriyle konusunda diyaloğa girin! Ve Filistinlileri evlerinden kovmaktan ve sürgün etmekten vazgeçin! Neticede tedavisi olmayan hastalıklı işgalinizi sonlandırın!

Diplomatlar Birliği DMW Genel Başkanı Ferhat Bozçelik de ‘’Filistindeki mezalime karşı duyarsız kalmayan Alman Profesör Helga Baumgarten’i Ayakta Alkışlıyorum’’ dedi.

Köln/ Almanya - Yeni Asya

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Filistin, BM’ye başvuracak

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını durdurması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na başvuracaklarını söyledi.

Ramallah kentindeki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, “BM Güvenlik Konseyi, maalesef İsrail saldırılarını kınayan ve durmasını isteyen ortak bir tavır takınamadı. Biz de bu nedenle söz konusu kararı alması için BM Genel Kurulu’na başvuracağız. Orada kimse veto hakkına sahip değil.” ifadelerini kullandı. Iştiyye, kınama açıklamaları yapmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, BM’den “İsrail’in Filistin topraklarına ve halkına yönelik tüm uygulamalarının yasadışı olduğu” ve “işgalci devlete karşı cezai yaptırımların bulunduğu” bir karar çıkması gerektiğinin altını çizdi. Ramallah - aa

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Sivillere saldırı savaş suçlarıdır

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de ölü sayısının artmasından “derinden endişe” duyduklarını belirterek, sivillere yönelik doğrudan saldırıların “savaş suçu” olduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, “55’i çocuk 188 kişinin öldüğü Gazze’de artan ölü sayısı konusunda derin endişe duyuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in Cumartesi günü 2 kadın ve 8 çocuğun ölümüne yol açan Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıyı araştırmalı. Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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200 kişi öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda Şati Mülteci Kampı’nda bayramlaşmak için akrabasının evine giden Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinden 2’si kadın 8’i çocuk 10 Filistinli vefat etmişti. İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi’nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar 59’i çocuk, 35’ü kadın olmak üzere 200 kişi vefat etti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.