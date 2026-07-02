'AB’nin pusulası uluslararası hukuktur'

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İrlanda’nın başkenti Dublin’de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Artan dış baskılar karşısında AB’nin daha rekabetçi ve bağımsız hale gelmesinin önemine işaret eden Costa, “Avrupa’nın değerleri ve güvenliği, bugün zorlu küresel jeopolitik şartlar altında ciddî bir sınavdan geçiyor. Ancak AB, bu çetin sularda yol alırken elinde net bir pusula var, uluslararası hukuk. Ayrıca çok taraflılık ve kurallara dayalı uluslararası düzen konusunda da açık bir yol haritasına sahip” diye konuştu. Filistin meselesine de vurgu yapan Costa, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda gerçekleştirilecek iki devletli çözümün, bölgede kalıcı barışı sağlayacak tek yol olduğunu vurguladı. AB’nin genişlemesiyle ilgili de konuşan Costa, İrlanda’nın başkanlık süresi sona erdiğinde Karadağ’ın üyelik müzakerelerinin de sona ermesinin mümkün olduğunu dile getirdi.