Rusya-Ukrayna savaşında korkunç bilanço

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) yayınladığı rapora göre, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana savaşta ölen, yaralanan ya da kaybolan asker sayısı 2 milyonu aştı.

Raporda, Rus ordusunda toplam 1,4 milyon askerin öldüğü, yaralandığı ya da kayıp olduğu belirtildi. Bunlardan 400 bin ila 450 bininin can verdiği tahmin edildi. CSIS’e göre aynı dönemde Ukrayna ordusunda ölen, yaralanan ya da kaybolan asker sayısı 525 bin ila 625 bin arasında gerçekleşti. Bunların 125 bin ila 150 bininin yaşamını yitirdiği öngörüldü.

Nefes’in haberine göre raporda, Rusya’nın Ukrayna’daki ölü sayısının, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana katıldığı tüm savaşlarda verdiği toplam askerî kayıpların dört katından fazla olduğu ifade edildi. Raporda yer alan rakamların bağımsız olarak doğrulanamadığı, savaş koşulları nedeniyle tarafların açıkladığı kayıp sayılarının da birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterebildiği belirtildi.

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