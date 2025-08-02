Alman sanatçılardan Başbakan Merz’e açık mektup

Almanya’da 200'ü aşkın sanatçı Başbakan Friedrich Merz’e açık mektup yazarak İsrail’e yönelik silah ihracatının durdurulmasını istedi.

Aralarında Shirin David, Jella Haase, Ski Aggu, Daniel Brühl, Joko Winterscheidt ve daha birçok tanınmış ismin bulunduğu 200’ü aşkın sanatçı, Başbakan Friedrich Merz’e hitaben açık mektup kaleme aldı. “Gazze'nin ölmesine izin vermeyin, Sayın Merz” başlıklı açık mektupta sanatçılar, Almanya’nın İsrail’e tüm silah ihracatının derhal durdurulmasını, AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınmasını, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve insanî yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasını istedi. Berlin-Anka

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