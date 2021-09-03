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Almanya'da çevre örgütleri otomotiv devlerine dava açacak

03 Eylül 2021, Cuma 18:20
Alman çevre örgütleri Volkswagen de dahil olmak üzere ülkenin en büyük otomobil üreticilerine karşı, onları daha az çevreyi kirletecek bir endüstriyel modele geçmeye zorlamak adına yasal adımlar atmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Greenpeace Almanya'nın direktörü Martin Kaiser, "Şirketlerin elektrifikasyon planları yeterince iddialı değil ve ortaya koyulan takvimler yavaş. Bunlar iklim krizini önlemek için yeterli değil" dedi.

Green peace ile birlikte bir başka Alman çevreci örgüt olan Deutsche Umwelthilfe (DUH) da, Volkswagen, Daimler, BMW ile petrol ve gaz şirketi olan Wintershall Dea'ya dava açmaya hazırlanıyor.

İki örgütün temsilcileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, bu davaların bir ilk olacağı, çünkü Anayasa Mahkemesi'nin ilkbaharda verdiği ve iklim korumasını temel bir hak haline getiren kararına dayanacağını açıkladılar.

Çevrecilerin amacı acil durum prosedürünün bir parçası olarak Angela Merkel hükümetinin iklim hedeflerinin güçlendirilmesi ve uygulanmaya zorlanması.

DUH ve Greenpeace özellikle üreticilerin 2030'da konvansiyonel motorların satışını tamamen durdurmalarını istiyor.

Her zamankinden daha zorlu çevre standartlarının baskısı altında olan üreticiler birkaç yıl öncesinden ve tüm uluslararası pazarlarda aynı anda gerçekleşecek şekilde bir programı açıklamıştı. Ancak çevreci örgütlerin avukatı Remo Klinger, "Şirketler, içten yanmalı motorlara sahip modelleri için kesinlikle bağlayıcı olacak bir 'kullanımdan kaldırma tarihi' belirlemedi" diyor.

Çevre örgütleri tarafından gönderilen yazılı tedbir kararına önümüzdeki haftalarda cevap verilmemesi halinde bu davalar açılacak.

DUH'nin eş direktörlerinden Sascha Müller-Kraenner "On yıllardır milyarlarca ton sera gazından sorumlu olanları nihayet hesaba çekmenin zamanı geldi" diyerek işin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Wintershall şirketinden de "En geç 2026'ya kadar yeni petrol ve gaz sahası açmaması" talep ediliyor.

Karlsruhe Anayasa Mahkemesi'nin kararına ek olarak çevreci örgütler davalarında, Mayıs ayında büyük şirketlerin kendi iklim sorumluluklarına sahip olduklarına hükmeden ve petrol devi Shell'i daha fazla önlem almaya mahkum eden Hollanda içtihadından da yararlanıyorlar.

Daimler'den yapılan resmi açıklamada "Bu ihtiyati tedbir için hiçbir temel görmüyoruz" denilirken BMW ise "iklim değişikliği ile mücadele ve dolayısıyla otomotiv endüstrisinin karbondan arındırılması konusunda Paris anlaşmasının hedeflerine açıkça bağlı olduğumuzu hatırlatırız" denildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Almanya, çevre örgütleri, otomobil
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